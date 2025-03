Quién se merece ganar el Óscar en cada categoría, pero no lo hará

Un año más, aquí estamos pendientes de saber qué películas van a ganar los Oscars. La gala número 97 de los premios más famosos de la historia del cine se celebra mañana domingo 2 de marzo, a partir de la 1 de la mañana del lunes 3 en España, y estaremos comentándola en directo aquí en Espinof, como siempre.

Se hayan visto o no todas las nominadas, es inevitable preguntarse qué va a pasar. Cuál será la película triunfadora, a quiénes veremos felices alzando las estatuillas y quiénes serán los perdedores de la noche. Nos encanta hacer apuestas y quinielas, le da interés al asunto; de pronto, también nos jugamos algo. No ganaremos un Óscar pero podemos llevarnos una cena. Mi compañero Randy Meeks ya compartió su pronóstico así que ahora vamos con algo diferente: quiénes merecen ganar los Oscars, y no lo harán.

Venga, nos ponemos serios. El café ahí a mano. Esto es lo que debería pasar en los Oscars 2025 si hubiera justicia en los premios, en la industria del cine y en la vida.

Mejor actor protagonista

Nominados:

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Las vidas de Sing Sing (Sing Sing)

Ralph Fiennes - Cónclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Quién merece ganar, pero no lo hará:

Ralph Fiennes. Este debería ser su año. Todo apunta que el premio está entre Chalamet y Brody, y lo hacen muy bien y no será ningún gran drama si gana uno de los dos, pero el que debería ganar realmente es Fiennes; ofrece otra interpretación excelente y aún, a sus 62 años, no le han dado ningún Óscar. Es sencillamente indignante.

Mejor actriz protagonista

Nominadas:

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - La sustancia

Fernanda Torres - Aún estoy aquí

Quién merece ganar, pero no lo hará:

Mikey Madison. Es un espectáculo lo que hace en la película que ganó la Palma de Oro en Cannes; domina el escenario, cautiva, emociona, crea a una superviviente arrebatadora que acaba simbolizando la verdad del sueño americano. Moore va a ganar, y todos estaremos contentos por ella, es una gran profesional de la industria de Hollywood. Pero será un premio a otra cosa, no a la mejor actuación femenina del año.

Mejor actor de reparto

Nominados:

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Quién merece ganar, pero no lo hará:

Guy Pearce. Borda un papel complicadísimo, creando un personaje memorable a partir de una caricatura que deja momentazos de meme total. Es un show. Me encantan los 5 nominados de esta categoría, tiene más nivel que la de actor principal. Mi gran pega con el favorito, Culkin, es que ya lo dio todo en 'Succession'. Aplaudiré si gana Borisov, y puede ser interesante si el ruso decide meterse en política tal como están las cosas, pero estamos en el juego de elegir al mejor. Y ése es Pearce.

Mejor actriz de reparto

Nominadas:

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Cónclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Quién merece ganar, pero no lo hará:

Felicity Jones. Igual que Pearce, tiene que superar los detalles más torpes del guion para crear a una persona que resulte creíble e integrarse en un drama dominado por la pasión de Brody, en "modo Dios". Jones responde a la perfección. Fue nominada por 'La teoría del todo' y es momento de hacer justicia aunque parece que Hollywood quiere premiar a Saldaña, y realmente es el único galardón que merece 'Emilia Pérez'. Porque el de mejor comedia no existe.

Mejor película de animación

Nominadas:

Flow - Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens y Gregory Zalcman

Del revés 2 (Inside Out 2) - Kelsey Mann y Mark Nielsen

Memorias de un caracol - Adam Elliot y Liz Kearney

Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) - Nick Park, Merlin Crossingham y Richard Beek

Robot salvaje - Chris Sanders y Jeff Hermann

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Flow'. Espero equivocarme, pero creo que la Academia va a ser conservadora y va a premiar a su industria entregando el Óscar al robot. Que está bien, es entretenida y emotiva, pero no deja de ser un producto de Hollywood fabricado para gustar al mayor número posible de consumidores, especialmente los más pequeños. 'Flow' es más que eso, es original y ofrece una experiencia que no vas a tener con otra película. Merece al menos un Óscar.

Mejor dirección de fotografía

Nominadas:

The Brutalist - Lol Crawley

Dune: Parte dos - Greig Fraser

Emilia Pérez - Paul Guilhaume

Maria Callas - Ed Lachman

Nosferatu - Jarin Blaschke

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Nosferatu'. Su fotografía es impresionante y logra transportarte a un cuento de horror que se siente de otra época. Ya que no está 'Cónclave', nuestra favorita en esta categoría, al menos que se lleve algo el vampiro con mostacho. Aunque si gana 'The Brutalist' no voy a molestarme mucho, entre otras razones porque el DOP se llama Lol. No te puedes enfadar.

Mejor diseño de vestuario

Nominadas:

A Complete Unknown - Arianne Phillips

Cónclave - Lisy Christl

Gladiator II - Janty Yates y Dave Crossman

Nosferatu - Linda Muir

Wicked - Paul Tazewell

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Gladiator II'. Todos sabemos que este Óscar lo va a ganar 'Wicked', está cantado (lo siento mucho), pero la película de Ridley Scott se merece un premio y esta es la única categoría donde compite. Por Denzel Washington, que se lo den.

Mejor dirección

Nominados:

Anora - Sean Baker

The Brutalist - Brady Corbet

A Complete Unknown - James Mangold

Emilia Pérez - Jacques Audiard

La sustancia - Coralie Fargeat

Quién merece ganar, pero no lo hará:

Coralie Fargeat. Es increíble lo que ha conseguido con esa bomba que es 'La sustancia', una película potentísima y divertidísima sobre el culto a la belleza, y sería la oportunidad perfecta de premiar algo diferente eligiendo el trabajo de la francesa. Todo apunta que no habrá sorpresas y ganará Baker, que ya se alzó con la Palma de Oro en Cannes, pero el de Fargeat sería un triunfo más merecido y especial.

Mejor montaje

Nominados:

Anora - Sean Baker

The Brutalist - David Jancso

Cónclave - Nick Emerson

Emilia Pérez - Juliette Welfling

Wicked - Myron Kerstein

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Anora'. La que realmente merece el Óscar es 'Septiembre 5', pero no está ni nominada aquí (sólo a mejor guion). Así que daría el premio a Baker porque le he quitado el de dirección (justamente) y no puede irse con las manos vacías, aunque las películas que tienen más papeletas para ganar en esta categoría son 'Cónclave' y 'The Brutalist'. Mientras no gane 'Wicked', que no tiene ni final, podré soportarlo.

Mejor película internacional

Nominadas:

Brasil - Aún estoy aquí

Dinamarca - The Girl with the Needle

Francia - Emilia Pérez

Alemania - La semilla de la higuera sagrada

Lituania - Flow

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'La semilla de la higuera sagrada'. Se lo merece también 'Flow', pero esa debería ganar el Óscar de película animada así que en esta categoría hay que dárselo al iraní Mohammad Rasoulof. Ha hecho un poco de trampa y compite con la bandera alemana pero, como sabes, ha tenido que huir de Irán. Es la oportunidad perfecta para premiar a un talentoso director, una gran película y, además, tener un discurso potente, pero parece que este Óscar será para 'Emilia Pérez'. Muchos de los académicos no saben español así que las canciones les tienen que sonar bien.

Mejor maquillaje y peluquería

Nominados:

A Different Man - Mike Marino, David Presto y Crystal Jurado

Emilia Pérez - Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier y Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu - David White, Traci Loader y Suzanne Stokes-Munton

La sustancia - Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli

Wicked - Frances Hannon, Laura Blount y Sarah Nuth

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'A Different Man'. Es la única nominación que tiene esta estupenda película así que merece ganar. Sería bonito que, además, subieran al escenario los dos actores protagonistas, Sebastian Stan y Adam Pearson, y sorprender a todos los que no conocen la historia. Los pronósticos apuntan que el Óscar será para 'La sustancia', pero no sería raro si acaban dándoselo a 'Emilia Pérez' o 'Wicked' para no tener que premiarla en otro apartado. Nadie va a protestar mucho por esta estatuilla, pase lo que pase.

Mejor música original

Nominadas:

The Brutalist - Daniel Blumberg

Cónclave - Volker Bertelmann

Emilia Pérez - Clément Ducol y Camille

Wicked - John Powell y Stephen Schwartz

Robot salvaje - Kris Bowers

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'The Brutalist'. Aquí puede pasar cualquier cosa, ya es raro que dejaran fuera a Hans Zimmer (por 'Dune: Parte dos') y nominaran dos musicales por primera vez en casi seis décadas, pero si hay un trabajo especial que merece ganar por su aportación original a una película es el de Blumberg. Las favoritas de las quinielas son el entrañable robot y el fenómeno 'Wicked', porque parece que "mejor música" se entiende como el premio más adecuado para un musical, aunque el peso lo lleven las canciones de la obra original. Se echa de menos a John Williams, pero a sus 93 años, es posible que ya le haya dado pereza ir a otra gala.

Mejor canción original

Nominadas:

El Mal - de Emilia Pérez; música de Clément Ducol y Camille; letra de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard

The Journey - de The Six Triple Eight; música y letra de Diane Warren

Like A Bird - de Sing Sing; música y letra de Abraham Alexander y Adrian Quesada

Mi Camino - de Emilia Pérez; música y letra de Camille y Clément Ducol

Never Too Late - de Elton John: Never Too Late; música y letra de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt y Bernie Taupin

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Sing Sing'. La actuación de Colman Domingo es lo más destacado del film pero en esta categoría es donde creo que merece el premio, considerando el resto de nominadas. Es decir, al menos el tema 'Like a Bird' se puede escuchar entero sin sentir pereza, vergüenza, dolor, o sin que pienses: "¿Otra vez cantando lo mismo, Elton John?". Pero todos sabemos que va a ganar El Mal. Es decir, 'Emilia Pérez'.

Mejor diseño de producción

Nominados:

The Brutalist - Judy Becker y Patricia Cuccia

Cónclave - Suzie Davies y Cynthia Sleiter

Dune: Parte dos - Patrice Vermette y Shane Vieau

Nosferatu - Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová

Wicked - Nathan Crowley y Lee Sandales

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Dune: Parte dos'. La película de Denis Villeneuve sólo tiene 5 nominaciones a los Oscars, pocas para el espectáculo más impresionante que nos dejó Hollywood el año pasado. Todo apunta que la secuela va a ser una de las grandes perdedoras de la noche. En esta categoría, las quinielas parecen ponerse de acuerdo en que va a ganar 'Wicked'.

Mejor sonido

Nominados:

A Complete Unknown - Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey y David Giammarco

Dune: Parte dos - Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill

Emilia Pérez - Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz y Niels Barletta

Wicked - Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson y John Marquis

Robot salvaje - Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo y Leff Lefferts

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Dune: Parte dos'. La épica aventura de ciencia ficción de Villeneuve merece al menos un par de estatuillas. Aunque aquí el Óscar parece que será para el biopic de Bob Dylan. No será una gran tragedia; lo será si gana 'Wicked'.

Mejores efectos visuales

Nominados:

Alien: Romulus - Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin y Shane Mahan

Better Man - Luke Millar, David Clayton, Keith Herft y Peter Stubbs

Dune: Parte dos - Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer

El reino del planeta de los simios - Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story y Rodney Burke

Wicked - Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk y Paul Corbould

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Kingdom of the Planet of the Apes'. Gran año en esta categoría para los monetes creados por ordenador y para las secuelas. La gran favorita aquí es 'Dune: Parte dos' y aplaudiré todo Óscar que gane, aunque es posible que los académicos consideren que ya premiaron a la primera parte y prefieran dar la estatuilla a otra producción. En ese caso espero que se decanten por la nueva entrega de 'El planeta de los simios', que aunque suene increíble todavía no tiene un Óscar de mejores efectos visuales. Se haría justicia por fin.

Mejor guion adaptado

Nominados:

A Complete Unknown - James Mangold y Jay Cocks

Cónclave - Peter Straughan

Emilia Pérez - Jacques Audiard; en colaboración con Thomas Bidegain, Léa Mysius y Nicolas Livecchi

Nickel Boys - RaMell Ross & Joslyn Barnes

Sing Sing - Clint Bentley y Greg Kwedar; historia de Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin y John "Divine G" Whitfield

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Nickel Boys'. La que va a ganar es 'Cónclave', y me alegraré, pero la película dirigida por RaMell Ross no merece acabar la noche sin premio y ésta es la categoría donde merece llevarse el Óscar. Sería una gran sorpresa que ganara 'Emilia Pérez', pero si la Academia quiere premiar el talento de Audiard más allá de su trabajo en una canción, aquí sería fácil y menos polémico que en otros apartados.

Mejor guion original

Nominados:

Anora - Sean Baker

The Brutalist - Brady Corbet y Mona Fastvold

A Real Pain - Jesse Eisenberg

September 5 - Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David

La sustancia - Coralie Fargeat

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'Septiembre 5'. Es la única nominación que tiene este impecable thriller periodístico y se merece ganar un Óscar. De hecho, sería justo que que la dirección de Tim Fehlbaum y la interpretación de John Magaro también optasen a premio, pero así son los Oscars. No tienen mucha lógica. La victoria parece garantizada para Baker por 'Anora', gran favorita al Óscar de mejor película junto a 'Cónclave'... sin embargo, cuidado con el guion de 'La sustancia', que ya ganó en Cannes. Y la razón para el Óscar puede ser la misma: premiar a Fargeat si no gana en dirección. Porque creo que debería recibir uno de los dos (yo le daría el otro).

Mejor película

Nominadas:

Anora - productores: Alex Coco, Samantha Quan y Sean Baker, productores

The Brutalist - productores: Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.J. Gugenheim y Brady Corbet

A Complete Unknown - productores: Fred Berger, James Mangold y Alex Heineman

Cónclave - productores: Tessa Ross, Juliette Howell y Michael A. Jackman

Dune: Parte dos - productores: Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe y Denis Villeneuve

Emilia Pérez - productores: Pascal Caucheteux y Jacques Audiard

Aún estoy aquí - productores: Maria Carlota Bruno y Rodrigo Teixeira

Nickel Boys - productores: Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Joslyn Barnes

La sustancia - productores: Coralie Fargeat, Tim Bevan & Eric Fellner

Wicked - productor: Marc Platt

Quién merece ganar, pero no lo hará:

'The Brutalist'. Mi favorita personal es 'Dune: Parte dos', pero entiendo que siendo una secuela de una saga, el Óscar a la mejor película se lo deben dar a una película más arriesgada, si es que la hubiera, y este año la hay: 'The Brutalist' merece triunfar en la 97ª edición de los Oscars. Como dije en la lista de mejores películas del año (de momento), creo que es el mejor drama estadounidense del último año. Pero... tiene pinta de que el premio gordo de la noche va a ser para 'Anora' o 'Cónclave', las dos producciones que se han alzado como principales favoritas en esta temporada de premios. 'Emilia Pérez' es la que suma más nominaciones (13) pero las polémicas de Karla Sofía Gascón parecen haber destruido sus opciones de victoria en este apartado.

Y esto es todo, amigos y amigas, hasta la ceremonia de entrega de los Oscars. Pronto sabremos si tengo razón o estoy muy equivocado. Por supuesto, si no estás de acuerdo con mis pronósticos o favoritos, puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Nota: no he incluido las categorías de mejores cortometrajes ni película documental porque no he visto los trabajos nominados y, por tanto, no sé cuáles merecen ganar.

