El primer vistazo a 'Miami Vice 85' lo confirma: Michael B. Jordan y Austin Butler son perfectos para protagonizarla

Hace cosa de un año, aproximadamente por estas mismas fechas, se disparó el tren del hype. Fue por aquél entonces cuando, después de una larguísima temporada sin noticias sobre ella, la nueva traslación de 'Corrupción en Miami' a la gran pantalla, que tomará el testigo de la notable película dirigida por Michael Mann en 2006, compartió los nombres de los intérpretes que darían vida a las próximas encarnaciones de Tubbs y Crockett.

Tubbs y Crockett, como nunca los habíamos visto

Leer sobre el papel que Michael B. Jordan y Austin Butler encarnarían a los detectives de incógnito más chulos de la costa estadounidense hizo que muchos viésemos cómo nuestras expectativas hacia la producción crecían hasta niveles insospechados. Pues bien: ver a la pareja de actores caracterizados y luciendo palmito casi sin esfuerzo —cosas de ser ridículamente guapos—, las ha elevado aún más.

Y es que las imágenes compartidas por la gente de Universal Pictures, compañía tras el largometraje, gritan 'Corrupción en Miami' a los cuatro vientos, y evocan muchísimo mejor la esencia del material original que los impecables Jamie Foxx y Colin Farrell de hace veinte años, revelándose como dos versiones alternativas de universos paralelos de los míticos Philip Michael Thomas y Don Johnson.

En lo que respecta a la cinta de marras, que, por cierto, se titulará 'Miami Vice 85', cabe destacar que estará dirigida por un Joseph Kosinski que llega de arrasar con dos ejercicios cargados de acción y adrenalina de la talla de 'Top Gun: Maverick' y 'F1: La película', y que contará con un guión firmado nada menos que por Dan Gilroy, responsable de la fantástica 'Nightcrawler', en la que hizo doblete como realizador y escriba.

'Miami Vice 85', cuyo reparto completan nombres como los de John Leguizamo, Walton Goggins, Alden Ehrenreich, Danny Ramirez y Andrew Schulz, llegará a salas de cine el 19 de mayo del próximo 2028, así que tocará armarse de paciencia. Mientras tanto, podemos esperar a la edición 4K de 'El montaje final del director' de la 'Corrupción en Miami' de Michael Mann, que llegará en una fecha aún por determinar.

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