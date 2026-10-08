Marilyn Monroe y Sydney Sweeney son familia: así es el vínculo que une a las dos actrices

Las comparaciones entre ambas llevan años circulando, pero ahora hay un motivo mucho más concreto para hablar de ellas en conjunto. Una investigación de MyHeritage ha descubierto que Marilyn Monroe, fallecida en 1962 a los 36 años, y Sydney Sweeney están emparentadas y que las dos comparten un antepasado que vivió en Estados Unidos durante el siglo XVII.

La relación es bastante lejana: las actrices son primas novenas con una generación de diferencia. El punto de unión en su árbol genealógico es Ezra Perry, que vivió entre 1625 y 1689, uno de los primeros colonos ingleses establecidos en Sandwich, Massachusetts.

Ambas pertenecen a la misma línea familiar por vía paterna. En concreto, el padre de Sweeney, Steven Sweeney, y el padre de Monroe, Charles Stanley Gifford, son descendientes directos de Perry.

El hallazgo resulta especialmente llamativo por las continuas referencias al parecido entre Sweeney y la legendaria intérprete de 'Con faldas y a lo loco'. En los últimos años, la actriz de 'Euphoria' ha protagonizado varios momentos que han vuelto a alimentar esas comparaciones.

Sydney Sweeney

Uno de los más comentados tuvo lugar en diciembre de 2025, durante el estreno de 'La asistenta'. Para la ocasión, Sweeney escogió un vestido blanco que recordaba al célebre estilismo de Monroe en 'La tentación vive arriba', la película en la que la actriz protagonizó la inolvidable escena de la falda levantada por el aire de la rejilla del metro.

Meses después, la conexión visual volvió a hacerse evidente. En el Festival de Cine de Santa Bárbara de 2026, Sweeney apostó por un vestido vintage de Ceil Chapman que guardaba similitudes con el diseño que Monroe lució en la portada de la revista LIFE en abril de 1952.

Esas coincidencias fueron precisamente las que llevaron a MyHeritage a investigar si existía alguna conexión familiar real entre las dos intérpretes.

"La gente siempre ha trazado paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus caminos coincidían a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage", ha explicado Roi Mandel, director de investigación de la compañía.

El responsable de la investigación ha descrito el descubrimiento como "increíble" y lo utilizó para poner en perspectiva la cantidad de conexiones que pueden esconder los árboles genealógicos: "Es un poderoso recordatorio de que la humanidad es un enorme árbol genealógico y de que, cuando profundizamos, descubrimos lo increíblemente conectados que estamos".

Pese a las similitudes que se han señalado entre ambas, Sydney Sweeney nunca ha interpretado a Marilyn Monroe en una película o serie. Sí lo han hecho otras actrices, entre ellas Ana de Armas en 'Blonde' y Michelle Williams en 'Mi semana con Marilyn'. Las dos recibieron nominaciones al Oscar por sus respectivos trabajos.

También Dakota Johnson

Por si esto fuera poco, la investigación de MyHeritage guarda otra sorpresa. Dakota Johnson también tiene un parentesco con Marilyn Monroe. En su caso, el estudio establece que son primas novenas con tres generaciones de diferencia.

Dakota Johnson como Marilyn Monroe en 'Flesh Impact'

La revelación llega además coincidiendo con el regreso de la figura de Monroe al cine a través de 'Flesh Impact', el cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal en el que Johnson y Ellen Burstyn interpretan distintas versiones de la icónica actriz.

"Con una nueva película que vuelve a poner a Marilyn Monroe bajo los focos, nuestro equipo de investigación quiso comprobar si existía una conexión familiar más profunda", ha explicado Naama Lanski, investigadora de MyHeritage. "Descubrir que Dakota Johnson y Marilyn Monroe son familia convierte el reparto en una historia familiar de la vida real".

De esta forma, una relación que hasta ahora parecía limitarse a los parecidos físicos y las referencias estilísticas tiene un nuevo capítulo: el árbol genealógico confirma que existe un vínculo familiar, aunque muy lejano, entre dos generaciones de Hollywood.

En Espinof | Marilyn Monroe, actriz legendaria: "La fama es como el caviar. Está muy bien comerlo, pero no hacerlo todos los días"

En Espinof | "Pensé que haría algo extra". Sydney Sweeney trabajó con Quentin Tarantino antes de ser una superestrella, pero para conseguir el papel que quería tuvo que ofrecerle algo diferente