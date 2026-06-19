Los juguetes de Pixar están viejos pero vuelven con ganas de romper la taquilla. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como era de esperar, ha tenido que venir Steven Spielberg —por algo le llaman el Rey Midas De Hollywood— para salvar los muebles de la taquilla del pasado fin de semana con ‘El día de la revelación’, cuyos 2,2 millones de euros amasados en su estreno han logrado mantener el box office patrio por encima de los 5 millones de euros. Concretamente, el ejercicio se cerró con unos estimables 5,3 millones de euros recaudados a través de casi 660 000 espectadores que apostaron a caballo ganador como primera opción.

Tras la cinta de ciencia ficción, las ‘Backrooms’ de Kane Parsons siguieron atrapando al público con 0,89 millones de euros más en el bolsillo, superando con creces a ‘Scary Movie’, que cerró el finde con 0,58 millones de euros. El top 5 con lo más visto lo completaron ‘Michael’ y ‘He-Man y los Masters del Universo’ con 0,3 y 0,24 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 19 de junio de 2026

Las novedades que llegan a nuestros cines esta semana comienzan por el estreno adelantado de 'Toy Story 5', que aterrizó el miércoles en la cartelera bajo la batuta de Andrew Stanton, responsable de las extraordinarias 'WALL·E' y 'Buscando a Nemo'. En esta ocasión, Stanton no ha podido brillar al mismo nivel debido al desgaste de una franquicia que, eso sí, acierta de pleno al volcar su narrativa en el duelo entre la tecnología y los juguetes protagonistas.

Por otro lado, el cine español nos trae el regreso de Aina Clotet, esta vez haciendo triplete como directora, guionista y protagonista en 'Viva', una dramedia en la que la intérprete da vida a Nora, una mujer rozando la cuarentena que verá cómo su vida se pone patas arriba después de que un chico de 23 años entre en ella justo después de superar un cáncer de mama. Marc Soler, Naby Dakhli, Guillermo Toledo y Xavi Daura completan su reparto.

Este viernes, Francia hace un doblete de lo más peculiar. Por un lado tenemos 'El placer es mío', una comedia romántica basada en hechos reales en la que François Cluzet y Alexandra Lamy dan vida a una pareja que lleva 20 años casada. ¿El problema? Que Fanny nunca ha tenido un orgasmo, algo que Tom, su marido, pretende solucionar aprovechando sus habilidades de ingeniero mediante la creación de un invento único.

Por otro, mucho más serio, encontramos 'Caso 137', la celebrada cinta de Dóminik Moll —'Solo las bestias'— en la que Léa Drucker da vida a Séphanie, una agente de policía de Asuntos Internos que debe investigar el caso de un joven herido de gravedad durante una manifestación en París. Thriller policíaco de primer nivel con una gran trayectoria en la temporada 2025 de premios y festivales.

Las principales novedades las cierran 'Dreams', el drama romántico protagonizado por Jessica Chastain e Isaac Hernández moldeado bajo la batuta de Michel Franco —'Nuevo orden'—, la película sueca de terror 'Habitación Nº13', la comedia gala '15 pruebas de amor' y el drama ambientado en el siglo XIX 'Bajo el mismo sol'.

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