Netflix prepara un nuevo spin-off de 'Los Bridgerton' centrado en la joven Lady Violet

Netflix quiere seguir exprimiendo el éxito de 'Los Bridgerton' y ya tiene en marcha una nueva historia ambientada en el universo de la serie. La plataforma ha dado luz verde, junto a Shondaland, a una serie limitada centrada en Lady Violet, uno de los personajes más queridos de la ficción, aunque en esta ocasión la protagonista será mostrada durante su juventud.

El proyecto todavía no tiene título oficial. La estructura será similar a la de 'La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton', por lo que no sería extraño que finalmente adoptara una fórmula como 'Lady Violet: Una historia de los Bridgerton'.

Su historia de amor con Edmund

La nueva producción permitirá conocer una etapa de la vida de Violet que la serie principal apenas ha mostrado. El argumento se centrará en sus primeros años y en su romance con el vizconde Edmund Bridgerton, la relación que marcaría para siempre su vida.

'Los Bridgerton'

Netflix define oficialmente la premisa de la ficción de esta manera: "Al igual que el enorme éxito mundial 'La Reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton', la serie contará la juventud de Lady Violet y narrará su historia de amor con el vizconde Edmund Bridgerton".

La elección del personaje supone, además, una oportunidad para ampliar la mitología de la familia Bridgerton desde una perspectiva diferente. Hasta ahora, Violet ha ocupado un papel fundamental como madre de la familia y figura central dentro de la alta sociedad londinense, pero su pasado sentimental apenas se había explorado.

Shonda Rhimes vuelve a liderar el proyecto

Detrás de esta nueva producción estará nuevamente Shonda Rhimes, creadora y principal responsable creativa de buena parte del universo televisivo de Shondaland. Así, será showrunner, guionista y productora ejecutiva junto a Nicholas Nardini, productor de 'La reina Carlota' y guionista de 'Scandal'.

También participará Tom Verica, colaborador habitual de Rhimes, que asumirá las funciones de director y productor ejecutivo. Su trayectoria incluye trabajos tanto en 'Los Bridgerton' como en 'La reina Carlota', además de 'Anatomía de Grey' y 'Scandal'. Betsy Beers, colaboradora habitual de Shondaland, completará el equipo de producción ejecutiva.

¿Volverá Connie Jenkins-Greig?

El reparto todavía es una incógnita. Ruth Gemmell interpreta a Lady Violet Bridgerton en la serie original, mientras que Connie Jenkins-Greig encarnó a la versión adolescente del personaje, entonces conocida como Violet Ledger, en 'La reina Carlota'.

La plataforma de streaming todavía no ha confirmado si Jenkins-Greig retomará el papel en el nuevo spin-off. Tampoco se sabe si otros actores de las dos series de este universo aparecerán en la producción.

Connie Jenkins-Greig como Violet en 'La reina Carlota'

La expansión llega mientras la quinta temporada de 'Los Bridgerton' continúa en producción en Londres. Los nuevos episodios estarán centrados en Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, a quien da vida Masali Baduza.

El interés por la franquicia sigue intacto. La cuarta temporada debutó en el número uno de la lista global de Netflix, mientras que 'La reina Carlota', estrenada en 2023 con seis episodios, alcanzó el primer puesto en 91 países. Con este nuevo spin-off, la plataforma vuelve a apostar por uno de sus universos de ficción más exitosos.

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