La indiscutible garantía de que 'Avatar 2' va a ser genial: James Cameron ya he hecho dos de las mejores secuelas de la historia del cine

El ansiado estreno de 'Avatar: El sentido del agua' tendrá lugar el próximo viernes 16 de diciembre. La esperadísima secuela ha recibido comentarios muy positivos por parte de aquellos que ya han tenido la oportunidad de verla, pero a los demás todavía nos quedan unos días. Eso sí, solamente hay que echar un vistazo a la filmografía de James Cameron para tener plena confianza en que va a merecer mucho la pena.

Las credenciales de Cameron

Por lo pronto, Cameron ha demostrado ya en dos ocasiones su capacidad para hacer secuelas tan geniales que son de las pocas que suelen mencionarse cuando alguien habla de esas raras excepciones que superan al original. Me refiero a dos títulos tan celebrados y emblemáticos como 'Aliens: El regreso' y 'Terminator 2: El juicio final'.

Además, el también director de 'Mentiras arriesgadas' -de la que todavía nos debe una secuela que seguramente ya nunca veamos- probó entonces que tenía capacidad tanto para expandir una obra ajena como para hacerlo con una propia. En el caso de 'Aliens: El regreso' optó por potenciar la acción, incluyendo más temibles criaturas y enfrentándolas a unos marines profesionalizados para el combate.

Por mi parte siempre he preferido el enfoque más terrorífico que le dio Ridley Scott a 'Alien, el octavo pasajero', pero eso no quita para que 'Aliens: El regreso' sea una secuela estupenda que propone una sobredosis de adrenalina al espectador. De hecho, no me cuesta entender a quién la prefiera, pues cada espectador tiene unas inquietudes y preferencias diferentes.

Lo curioso es que con 'Terminator 2: El juicio final' hizo una jugada similar, ya que tomo el mismo esqueleto argumental de 'Terminator' para ofrecer una lujosa película de acción que supuso todo un hito en el campo de los efectos especiales. Sin embargo, sus virtudes iban mucho más allá de eso, jugando de maravilla con el cambio de bando del personaje interpretado pro Arnold Schwarzenegger, convirtiendo a Linda Hamilton en todo un ícono del género y a Robert Patrick en uno de los villanos más celebrados de la historia del cine.

No obstante, conviene ser justos y reconocer que 'Terminator 2: El juicio final' viene a ser una especie de remake encubierto de la primera entrega, lo único que aquí se sacrifica su componente más terrorífico, casi más propio de un slasher que la película de ciencia ficción y acción que realmente es, para, de nuevo, potenciar la adrenalina por encima de todo.

Luego queda por ahí el peculiar caso de 'Piraña II: Los vampiros del mar', una película que el propio Cameron ha reconocido que fue su debut en el cine, bromeando sobre el hecho de que se trata de "la mejor película con pirañas voladoras de la historia", pero lo cierto es que fue despedido al de pocos días de empezar el rodaje. Y el resultado final tras todo esto fue bastante desastroso.

¿Y 'Avatar: El sentido del agua' qué?

Vistos los precedentes, uno esperaría que Cameron se limitase en 'Avatar: El sentido del agua' a potenciar aún más la acción para ofrecer un espectáculo audiovisual incluso superior al que ofreció en la primera parte. Y no dudó que algo de eso habrá también, pero él mismo ha dejado claro que su principal objetivo aquí va a ser otro.

El propio cineasta llegó a confesar que tiró a la basura el primer guion de la película porque no estaba a la altura de lo que él mismo exigía, mientras que durante su campaña promocional ha destacado que el gran eje de 'Avatar: El sentido del agua' es la familia, porque "aprendes a tener miedo cuando tienes hijos, porque tienes algo más importante que tú que puedes perder".

Tampoco nos olvidemos de que el propio Cameron ha afirmado que la película tiene que ser tan larga porque "el objetivo es contar una historia extremadamente absorbente en términos emocionales. Diría que el énfasis en la nueva película está más en los personajes, más en la historia, más en las relaciones, más en la emoción". Vamos, que aquí hay más historia que contar y que todo apunta a que no procederán dudosas acusaciones de plagio como las que sí sufrió la primera entrega.

Teniendo todo esto en cuenta, la confianza hacia 'Avatar: El sentido del agua' debería ser bastante alta, pues hay incluso espectadores que no disfrutaron demasiado con la primera que han acabado encantados con la secuela. Y además, James Cameron todavía no nos ha dado ningún motivo real para dudar de él. Que a ver quién tiene mejores credenciales en lo referente a hacer secuelas.

