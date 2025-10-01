Estrenos (1 de octubre). 67 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

No sé vosotros, pero este septiembre se me ha pasado algo volando. Lo cual es extrañamente curioso. El caso es que ya estamos en octubre y toca inaugurarlo como es debido: con una buena ración de novedades en streaming. Así, esta semana contamos con 67 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Vamos a ello.

Animal

Luis Zahera protagoniza esta serie como un veterinario rural que se ve en apuros económicos y recibe una oferta para entrar a trabajar en una tienda de animales de destinada a clientela pudiente.

Estreno el viernes en Netflix

Monstruo. La historia de Ed Gein

Nueva entrega de la antología true crime de Ryan Murphy y compañía y, en esta ocasión, tenemos el relato de uno de los monstruos más influyentes de la cultura audiovisual. Charlie Hunnam se pone en la piel de Ed Gein, asesino en serie y profanador de tumbas.

Estreno el viernes en Netflix

Zoomers

Miniserie de corte juvenil que nos sumerge en la vida universitaria a través de los ojos de Javi, que tras una tragedia personal empieza a ver el mundo de nuuevo modo. Junto a un grupo de estudiantes empezará a navegar en los retos de su vida académica y personal.

Estreno el viernes en Prime Video

Todos los estrenos

Netflix

Animal (viernes)

Blade (sábado)

Camino a Belén (domingo)

Delirium (miércoles)

Desagertuta (miércoles)

La extraordinaria playlist de Zoey (miércoles)

Las extraordinarias navidades de Zoey (miércoles)

El genio y los deseos (viernes)

Hombres de verdad (jueves)

Love is Blind T9 (miércoles)

Monstruo. La historia de Ed Gein (viernes)

La nueva brigada (viernes)

Pesadilla en la cocina T9 (miércoles)

Ranma 1/2 T2 (sábado)

Riv4les (miércoles)

Rockstar Duki. Desde el fin del mundo (jueves)

Steve (viernes)

Weiss & Morales (miércoles)

Winx club. The Magic is Back (jueves)

Prime Video

Juego sucio (miércoles)

Zoomers (viernes)

HBO Max

Disney+

Casper (miércoles)

Electric Bloom (miércoles)

Las hermanas Nader (viernes)

El piloto (viernes)

Spidey y su superequipo T4 (viernes)

Tiburón (miércoles)

Virgen a los 40 (miércoles)

Movistar Plus+

Clasificado "S": transición en la transgresión (sábado)

Finlandia, el país más feliz (domingo)

James Dean: Un icono eterno (jueves)

Mary Superchef (miércoles)

El oro verde (domingo)

Paddington: Aventura en la selva (viernes)

Saturday Night Live T51 (domingo)

Los tortuga (jueves)

Filmin

Baltimore (viernes)

Boogie Nights (miércoles)

Campeones: Los huracanes (viernes)

Los cantos de Ekai (viernes)

Harry e hijo (miércoles)

La leyenda de la Reina de Lagos (viernes)

Magnolia (miércoles)

La mente en blanco (viernes)

Metronom (viernes)

Puro vicio (miércoles)

La receta perfecta (viernes)

El taxista Ful (viernes)

Te quiero, Lucy (viernes)

Los valientes (viernes)

SkyShowtime

Déjame salir (miércoles)

Paranormal activity: allegados (miércoles)

La patrulla canina T11 (sábado)

Apple TV+

Las hermanas Grimm

Laberinto en llamas

