Henry Cavill se ha quedado sin Superman y 'The Witcher' pero en 2023 estrena su nueva franquicia que mezcla a James Bond y Jason Bourne

Henry Cavill se las prometía muy felices cuando anunció oficialmente su regreso como Superman. Él mismo prometía que su breve aparición en 'Black Adam' no era más que un aperitivo de lo que estaba por venir, que finalmente será nada. DC ha prescindido de sus servicios y el actor ha visto como en cuestión de semanas se ha quedado tanto sin 'The Witcher' como sin 'El hombre de acero 2'. Eso sí, tiene una nueva franquicia entre manos que nos llegará en 2023. Me refiero a 'Argylle'

Al menos el plan inicial es que sea una franquicia, ya que esta película dirigida por Matthew Vaughn nació con la intención de convertirse como mínimo en una trilogía. En ella Cavill da vida a un genial espía que sufre amnesia y le hacen creer que en realidad es una famoso escritor de novelas de espionaje. Cuando regresan sus recuerdos inicia una cruzada para vengarse de la organización para la que trabajaba antes.

Es muy difícil no acordarse tanto de Jason Bourne como de James Bond al pensar en el nuevo trabajo del director de la genial 'Kingsman: Servicio secreto', porque además el propio Vaughn comentó en su momento lo siguiente sobre el fichaje de Cavill:

Necesitaba a alguien que hubiera nacido para interpretar a Bond, como es el caso de Henry, y ficharle antes de lo que lo hiciera la saga de James Bond. Interpreta a un héroe de acción más grande que la vida con un simple guiño.

El reparto de 'Argylle' cuenta también con infinidad de rostros conocidos por el gran público como Sam Rockwell, Bryce Dallas Howar, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, la cantante Dua Lipa o Ariana DeBose. Mucho arsenal para que lo de ser una franquicia no se quede en un simple deseo.

Quizá la única pega que tiene 'Argylle' es que no va a lanzarse en cines -de ahí que se quedara fuera de nuestra lista de películas más esperadas de 2023-, ya que se estrenará de forma directa en Apple TV+ -que pagó la friolera de 200 millones de dólares por ella-, una plataforma que no parece precisamente el mejor lugar para estrenar un proyecto de estas características. Esperemos que eso no acabe jugando en su contra.

