Estrenos (12 de noviembre). 125 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Pues ya se va notando que estamos en pleno otoño y las plataformas parecen tener una gran avalancha de incorporaciones a sus catálogos para estos días que se prevén algo más fríos. Agarraos porque tenemos toda una oleada de clásicos que elevan en conteo hasta 125 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

La bestia en mi

Claire Danes encabeza el reparto de esta miniserie como una escritora en crisis tras la muerte de su hijo. Sin embargo, volverá a encontrar la chispa de creatividad cuando se muda al lado de su casa un magnate de la inmobiliaria que en su momento fue sospechoso en la desaparición de su mujer.

Estreno el jueves en Netflix

El cuco de cristal

Adaptación de la novela de Javier Castillo sobre una muchacha que tras sufrir un infarto y recibir un trasplante de corazón, tiene la oportunidad de conocer más sobre el joven donante. Sin embargo, a la llegada al pequeño pueblo de donde era originario se topa con todo un mundo de secretos y misterios.

Estreno el viernes en Netflix

The Paper

Spin-off de la estupenda versión estadounidense de 'The Office'. En esta ocasión el equipo documental seguirá a un otrora ambicioso periódico que décadas después es un periodicucho en vías de extinción.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Todos los estrenos

Netflix

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa (jueves)

Absentia (viernes)

La Bestia en mí (jueves)

El caso Eloá: un secuestro en directo (miércoles)

Con C Mayúscula (viernes)

El cuco de cristal (viernes)

Delhi Crime T3 (miércoles)

En sueños (viernes)

Future Man (viernes)

The Great (jueves)

El gran Showman (sábado)

Un héroe anónimo (domingo)

Lefter: La historia de un maestro del fútbol (viernes)

Me late que sí (viernes)

Mr. Mercedes (viernes)

Una navidad ex-cepcional (miércoles)

One Piece en HD (sábado)

Orange: el condado de oro T4 (miércoles)

Si no hubiera visto el sol (jueves)

Soy Eddie (miércoles)

Sra. Playmen (miércoles)

Tee Yai: Nacido para el crimen (jueves)

El último samurái en pie (jueves)

Prime Video

Belén (viernes)

Juego de niños (miércoles)

Malicia (viernes)

HBO Max

Disney+

9-1-1 T9 (jueves)

9-1-1 Nashville (jueves)

Iron Man y su superequipo T1 P2 (miércoles)

Una navidad muy Jonas Brother (viernes)

Ponte en mi lugar de nuevo (miércoles)

La vida secreta de las esposas mormonas T3 (jueves)

Movistar Plus+

Bajo el muelle (jueves)

Guillermo Tell (viernes)

Kingdom (miércoles)

Leer Lolita en Teherán (domingo)

Missing in Murcia (jueves)

Prodigiosas (miércoles)

The Prosecutor (sábado)

La verdad sobre el sudor (sábado)

Wicked: One Wonderful Night (sábado)

Filmin

(todas el viernes)

Apple TV

Come See Me in the Good Light (viernes)

Palm Royale T2 (miércoles)

SkyShowtime

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025