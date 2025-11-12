HOY SE HABLA DE
Estrenos (12 de noviembre). 125 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Estrenos (12 de noviembre). 125 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

La secuela de 'Ponte en mi lugar', la nueva adaptación de Javier Castillo y el spin-off de 'The Office' entre los estrenos destacados de la semana

Pontemilugardenuevo
Pues ya se va notando que estamos en pleno otoño y las plataformas parecen tener una gran avalancha de incorporaciones a sus catálogos para estos días que se prevén algo más fríos. Agarraos porque tenemos toda una oleada de clásicos que elevan en conteo hasta 125 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+

Índice de Contenidos (13)

La bestia en mi

Claire Danes encabeza el reparto de esta miniserie como una escritora en crisis tras la muerte de su hijo. Sin embargo, volverá a encontrar la chispa de creatividad cuando se muda al lado de su casa un magnate de la inmobiliaria que en su momento fue sospechoso en la desaparición de su mujer.

  • Estreno el jueves en Netflix

El cuco de cristal

Adaptación de la novela de Javier Castillo sobre una muchacha que tras sufrir un infarto y recibir un trasplante de corazón, tiene la oportunidad de conocer más sobre el joven donante. Sin embargo, a la llegada al pequeño pueblo de donde era originario se topa con todo un mundo de secretos y misterios.

  • Estreno el viernes en Netflix

The Paper

Spin-off de la estupenda versión estadounidense de 'The Office'. En esta ocasión el equipo documental seguirá a un otrora ambicioso periódico que décadas después es un periodicucho en vías de extinción.

  • Estreno el viernes en SkyShowtime
Todos los estrenos

Netflix

  • 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa (jueves)
  • Absentia (viernes)
  • La Bestia en mí (jueves)
  • El caso Eloá: un secuestro en directo (miércoles)
  • Con C Mayúscula (viernes)
  • El cuco de cristal (viernes)
  • Delhi Crime T3 (miércoles)
  • En sueños (viernes)
  • Future Man (viernes)
  • The Great (jueves)
  • El gran Showman (sábado)
  • Un héroe anónimo (domingo)
  • Lefter: La historia de un maestro del fútbol (viernes)
  • Me late que sí (viernes)
  • Mr. Mercedes (viernes)
  • Una navidad ex-cepcional (miércoles)
  • One Piece en HD (sábado)
  • Orange: el condado de oro T4 (miércoles)
  • Si no hubiera visto el sol (jueves)
  • Soy Eddie (miércoles)
  • Sra. Playmen (miércoles)
  • Tee Yai: Nacido para el crimen (jueves)
  • El último samurái en pie (jueves)

Prime Video

  • Belén (viernes)
  • Juego de niños (miércoles)
  • Malicia (viernes)

HBO Max

Disney+

  • 9-1-1 T9 (jueves)
  • 9-1-1 Nashville (jueves)
  • Iron Man y su superequipo T1 P2 (miércoles)
  • Una navidad muy Jonas Brother (viernes)
  • Ponte en mi lugar de nuevo (miércoles)
  • La vida secreta de las esposas mormonas T3 (jueves)

Movistar Plus+

  • Bajo el muelle (jueves)
  • Guillermo Tell (viernes)
  • Kingdom (miércoles)
  • Leer Lolita en Teherán (domingo)
  • Missing in Murcia (jueves)
  • Prodigiosas (miércoles)
  • The Prosecutor (sábado)
  • La verdad sobre el sudor (sábado)
  • Wicked: One Wonderful Night (sábado)

Filmin

(todas el viernes)

  • 2001: una odisea del espacio
  • Al este del Edén
  • Alguien voló sobre el nido del cuco
  • Amadeus
  • American History X
  • Amor en Oslo
  • El año que vivimos peligrosamente
  • Arthur, el soltero de oro
  • El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford
  • Barry Lyndon
  • Ben-Hur
  • Blade Runner
  • Calma total
  • Cantando bajo la lluvia
  • Casablanca
  • Cayo largo
  • La chaqueta metálica
  • Cold Sigh
  • Con la muerte en los talones
  • Deuda de sangre
  • Un día en las carreras
  • Doctor Zhivago
  • Ejecución inminente
  • Estimados señores
  • Extraños en un tren
  • Eyes Wide Shut
  • Fama
  • Gatillero
  • Los Goonies
  • Gremlins
  • El guardaespaldas
  • El halcón maltés
  • Harry el sucio
  • Los Hermanos Marx en el oeste
  • Ip Man: La leyenda
  • Jo, ¡qué noche!
  • El joven Bruce Lee
  • Lo que el viento se llevó
  • Loca academia de policía
  • Lolita
  • Mad Max. Salvajes de la autopista
  • Mad Max 2. El guerrero de la carretera
  • Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno
  • Malas tierras
  • Maxtumquli
  • Monster Hunt
  • Monster Hunt 2
  • The Moon is Upside Down
  • Ninotchka
  • Una noche en la ópera
  • Poder absoluto
  • Polyester
  • Prácticamente magia
  • ¿Quién teme a Virginia Woolf?
  • Rebelde si causa
  • Reencarnación
  • El regreso de los extraterrestres
  • El resplandor
  • Ricas y famosas
  • Rutger Hauer: Como lágrimas en la lluvia
  • Seven
  • Siete novias para siete hermanos
  • Sin perdón
  • Some Nights I Feel Like Walking
  • State of Statelessness
  • Una tarde en el circo
  • Tarde de perros
  • Tienda de locos
  • Twilight Zone: La película
  • Uno de los nuestros
  • ¿Víctor o Victoria?
  • La vuelta al mundo en 80 días
  • Where the Night Stands Still
  • Wyatt Earp
  • Zodiac

Apple TV

  • Come See Me in the Good Light (viernes)
  • Palm Royale T2 (miércoles)

SkyShowtime

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

