Estrenos (12 de noviembre). 125 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Pues ya se va notando que estamos en pleno otoño y las plataformas parecen tener una gran avalancha de incorporaciones a sus catálogos para estos días que se prevén algo más fríos. Agarraos porque tenemos toda una oleada de clásicos que elevan en conteo hasta 125 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.
La bestia en mi
Claire Danes encabeza el reparto de esta miniserie como una escritora en crisis tras la muerte de su hijo. Sin embargo, volverá a encontrar la chispa de creatividad cuando se muda al lado de su casa un magnate de la inmobiliaria que en su momento fue sospechoso en la desaparición de su mujer.
- Estreno el jueves en Netflix
El cuco de cristal
Adaptación de la novela de Javier Castillo sobre una muchacha que tras sufrir un infarto y recibir un trasplante de corazón, tiene la oportunidad de conocer más sobre el joven donante. Sin embargo, a la llegada al pequeño pueblo de donde era originario se topa con todo un mundo de secretos y misterios.
- Estreno el viernes en Netflix
The Paper
Spin-off de la estupenda versión estadounidense de 'The Office'. En esta ocasión el equipo documental seguirá a un otrora ambicioso periódico que décadas después es un periodicucho en vías de extinción.
- Estreno el viernes en SkyShowtime
Netflix
- 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa (jueves)
- Absentia (viernes)
- La Bestia en mí (jueves)
- El caso Eloá: un secuestro en directo (miércoles)
- Con C Mayúscula (viernes)
- El cuco de cristal (viernes)
- Delhi Crime T3 (miércoles)
- En sueños (viernes)
- Future Man (viernes)
- The Great (jueves)
- El gran Showman (sábado)
- Un héroe anónimo (domingo)
- Lefter: La historia de un maestro del fútbol (viernes)
- Me late que sí (viernes)
- Mr. Mercedes (viernes)
- Una navidad ex-cepcional (miércoles)
- One Piece en HD (sábado)
- Orange: el condado de oro T4 (miércoles)
- Si no hubiera visto el sol (jueves)
- Soy Eddie (miércoles)
- Sra. Playmen (miércoles)
- Tee Yai: Nacido para el crimen (jueves)
- El último samurái en pie (jueves)
Prime Video
- Belén (viernes)
- Juego de niños (miércoles)
- Malicia (viernes)
HBO Max
- La marquesa de Merteuil (viernes)
- Resacón en Las Vegas (sábado)
- Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia! (sábado)
- R3sacón (sábado)
Disney+
- 9-1-1 T9 (jueves)
- 9-1-1 Nashville (jueves)
- Iron Man y su superequipo T1 P2 (miércoles)
- Una navidad muy Jonas Brother (viernes)
- Ponte en mi lugar de nuevo (miércoles)
- La vida secreta de las esposas mormonas T3 (jueves)
Movistar Plus+
- Bajo el muelle (jueves)
- Guillermo Tell (viernes)
- Kingdom (miércoles)
- Leer Lolita en Teherán (domingo)
- Missing in Murcia (jueves)
- Prodigiosas (miércoles)
- The Prosecutor (sábado)
- La verdad sobre el sudor (sábado)
- Wicked: One Wonderful Night (sábado)
Filmin
(todas el viernes)
- 2001: una odisea del espacio
- Al este del Edén
- Alguien voló sobre el nido del cuco
- Amadeus
- American History X
- Amor en Oslo
- El año que vivimos peligrosamente
- Arthur, el soltero de oro
- El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford
- Barry Lyndon
- Ben-Hur
- Blade Runner
- Calma total
- Cantando bajo la lluvia
- Casablanca
- Cayo largo
- La chaqueta metálica
- Cold Sigh
- Con la muerte en los talones
- Deuda de sangre
- Un día en las carreras
- Doctor Zhivago
- Ejecución inminente
- Estimados señores
- Extraños en un tren
- Eyes Wide Shut
- Fama
- Gatillero
- Los Goonies
- Gremlins
- El guardaespaldas
- El halcón maltés
- Harry el sucio
- Los Hermanos Marx en el oeste
- Ip Man: La leyenda
- Jo, ¡qué noche!
- El joven Bruce Lee
- Lo que el viento se llevó
- Loca academia de policía
- Lolita
- Mad Max. Salvajes de la autopista
- Mad Max 2. El guerrero de la carretera
- Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno
- Malas tierras
- Maxtumquli
- Monster Hunt
- Monster Hunt 2
- The Moon is Upside Down
- Ninotchka
- Una noche en la ópera
- Poder absoluto
- Polyester
- Prácticamente magia
- ¿Quién teme a Virginia Woolf?
- Rebelde si causa
- Reencarnación
- El regreso de los extraterrestres
- El resplandor
- Ricas y famosas
- Rutger Hauer: Como lágrimas en la lluvia
- Seven
- Siete novias para siete hermanos
- Sin perdón
- Some Nights I Feel Like Walking
- State of Statelessness
- Una tarde en el circo
- Tarde de perros
- Tienda de locos
- Twilight Zone: La película
- Uno de los nuestros
- ¿Víctor o Victoria?
- La vuelta al mundo en 80 días
- Where the Night Stands Still
- Wyatt Earp
- Zodiac
Apple TV
- Come See Me in the Good Light (viernes)
- Palm Royale T2 (miércoles)
SkyShowtime
- El asesino con ojos de corazón (viernes)
- Basado en una historia real (jueves)
- The Paper (viernes)
