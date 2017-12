Los grandes éxitos y fracasos del cine en 2017

Seguimos haciendo balance de lo que nos ha dejado 2017 antes de dar la bienvenida, con una mezcla de temor y esperanza, al 2018. Hemos repasado las mejores películas (en una lista personal y otra del equipo) y las peores, así como las series que más nos han enganchado este año, pero hay listas que van más allá de las opiniones y las valoraciones subjetivas, basadas en fríos datos.

Variety ha publicado su repaso anual a los grandes éxitos y fracasos comerciales de la industria del cine en 2017. En el listado hay inesperados triunfadores y perdedores pero no se hace eco de decepciones como 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' o 'Liga de la Justicia', al considerar que sus ingresos globales son suficientemente elevados como para mantener vivas sus respectivas franquicias. Éstos son los títulos que ha incluido:

Los grandes éxitos de 2017

'Wonder Woman'. Presupuesto: 120 millones de dólares. Taquilla global: 821 millones.

El mayor triunfo del Universo DC hasta el momento es esta primera película centrada en la superheroína interpretada por Gal Gadot. En Warner están tan felices con el resultado que ya han anunciado la secuela para 2019, con Patty Jenkins de nuevo tras las cámaras.

'Plan de chicas' ('Girls Trip'). Presupuesto: 19 millones. Taquilla global: 139 millones.

Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish y Queen Latifah protagonizan una de las grandes sorpresas del año en el mercado norteamericano. Esta road-trip para adultos distribuida por Universal fue la primera comedia del año en superar la barrera de los 100 millones en taquilla y todo apunta que tendrá secuela tarde o temprano.

'Wonder'. Presupuesto: 20 millones. Taquilla global: 157 millones (aún en cartelera).

La adaptación de la novela de R.J. Palacio también ha superado las expectativas de los expertos, demostrando que juntar al trío formado por Julia Roberts, Owen Wilson y ese pequeño prodigio que es Jacob Tremblay ha sido todo un acierto. Es el mayor éxito comercial de Lionsgate desde 'La La Land'.

'Déjame salir' ('Get Out'). Presupuesto: 4,5 millones. Taquilla global: 254 millones.

La ópera prima de Jordan Peele es posiblemente la gran sorpresa del año en Estados Unidos. No sólo es otro triunfo comercial para el dúo Universal-Blumhouse sino que la película ha cosechado tantos elogios que se está colando en las listas de lo mejor del año, algo inusual para un thriller de terror (aunque algunos creen que es una comedia). Ha logrado nominaciones a los Globos de Oro y los premios del sindicato de actores y sería raro que no recibiese nominaciones al Óscar.

'It'. Presupuesto: 35 millones. Taquilla global: 695 millones.

La adaptación de la novela de Stephen King fue la única alegría para Hollywood en un verano terrible para la taquilla, el peor desde el año 2006. 'It' logró el récord de mayor recaudación para una película de terror y, como es lógico, Warner y New Line ya preparan la segunda parte.

'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'). Presupuesto: 160 millones. Taquilla global: 1.263 millones.

Parecía completamente innecesario volver a contar esta historia pero la increíble recaudación ha dado la razón a Disney. El mayor éxito comercial del año es la prueba definitiva que necesitaba para continuar actualizando su catálogo de títulos animados con remakes de acción real; próximamente veremos 'Dumbo', 'Aladdin' y 'El rey león', entre otras.

'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'). Presupuesto: 250 millones. Taquilla global: 610 millones (aún en cartelera).

No sólo ha sido el mejor estreno del año, logró el segundo mejor estreno de toda la historia en Estados Unidos y ya ha superado la barrera de los 600 millones de dólares en todo el mundo, a falta de que llegue a un mercado tan importante como el chino. El gancho de la saga sigue intacto después de cuatro décadas y nueve películas; la próxima, 'Solo', llegará a los cines en mayo.

Los grandes fracasos de 2017

'Monster Trucks'. Presupuesto: 125 millones. Taquilla global: 64 millones.

El intento de franquicia de Paramount quedará para la historia como uno de los peores negocios de la historia de Hollywood. El torpe blockbuster dirigido por Chris Wedge tampoco generó comentarios positivos que puedan impulsar notablemente sus ingresos en el mercado doméstico.

'The Promise'. Presupuesto: 90 millones. Taquilla global: 8 millones.

A priori, este épico drama romántico protagonizado por Christian Bale, Oscar Isaac y Charlotte Le Bon tenía suficientes elementos para conquistar al público, pero no supieron cómo venderlo y posiblemente gastaron demasiado dinero. Nunca dio la sensación de que había una película tan grande como su presupuesto y las críticas tampoco ayudaron a cambiar esa idea (aunque tiene buenos momentos, el film me parece torpe y aburrido).

'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'). Presupuesto: 175 millones. Taquilla global: 148 millones.

Warner se equivocó con este intento de readaptar las aventuras del Rey Arturo al cine. Tras retrasar el estreno cuatro veces y descartar la idea inicial de presentar el film como el inicio de una saga, el fracaso de la película de Guy Ritchie se daba por hecho antes incluso de llegar a las salas de cine; y así se confirmó con un decepcionante estreno de 39 millones. Pero este film sí puede presumir de fans y tener una segunda vida en el formato doméstico.

'Valerian y la ciudad de los mil planetas' ('Valerian and the City of a Thousand Planets'). Presupuesto: 180 millones. Taquilla global: 225 millones.

Es una mala noticia que la película independiente más cara de la historia no haya sido un éxito. También lo es para los fans del género fantástico aunque personalmente creo que Luc Besson no supo explotar todo el potencial del cómic original. Si hacemos una simple resta, puede parecer que ha sido rentable pero el film debería haber recaudado 400 millones para generar beneficios. Para bien o para mal, la prometida secuela parece descartada.

'La torre oscura' ('The Dark Tower'). Presupuesto: 60 millones. Taquilla global: 111 millones.

A diferencia de 'It', Sony presentó una versión de 'La torre oscura' tan distanciada del original de Stephen King que llegó sin los rasgos que podrían haberla diferenciado de otros blockbusters. Los trailers no la vendieron, tampoco dos estrellas como Idris Elba y Matthew McConaughey, y sus posibilidades se acabaron de hundir al conocerse los detales de la problemática producción.

'Geostorm'. Presupuesto: 120 millones. Taquilla global: 207 millones.

Normalmente, las películas de Hollywood necesitaban arrasar en Estados Unidos para generar ganancias pero en los últimos años la industria ha encontrado un colchón en el mercado "internacional"; el fracaso de 'Geostorm' se alivia gracias al público en China, donde recaudó 65 millones, prácticamente el doble que en EE.UU. Aun así, la cosecha final está lejos del objetivo de esta superproducción perpetrada por un colaborador habitual de Roland Emmerich.