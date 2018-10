El cine de 2018: las 67 películas de estreno que más nos han gustado y las más esperadas

Aunque cada fin de semana repasamos las novedades que llegan a nuestras carteleras, es inevitable querer tener un vistazo más general de lo que está por venir en los próximos meses. Con ese objetivo he preparado este artículo donde selecciono las películas más esperadas que se van a estrenar a lo largo de 2018.

Como suele ocurrir, nos espera un primer trimestre muy interesante, con una buena ración de espectaculares blockbusters y nuevas entregas de populares franquicias, como 'Black Panther' o 'Cincuenta sombras liberadas', compitiendo con aclamados trabajos de autor que decoran sus carteles con nominaciones, galardones y frases entusiastas de los críticos, como 'La forma del agua' o 'Tres anuncios en las afueras'.

Luego hay pequeño bajón donde, no obstante, nunca faltan propuestas recomendables y bombazos como 'Vengadores: Infinity War' o 'Jurassic World: El reino caído'. Y después el verano, con más tiempo libre para pasar por taquilla y pasar un rato agradable con el aire acondicionado a tope. Para evitar que el Mundial de Fútbol eclipse al séptimo arte, las vacaciones estarán cargadas de estrenos para todos los gustos, desde thrillers de acción ('Misión: Imposible - Fallout') a cine de terror ('La monja') o aventuras y comedias familiares ('Los increíbles 2').

A continuación he recopilado las 67 películas más esperadas que llegan a los cines entre enero y octubre, teniendo en cuenta las fechas del calendario español de estrenos:

OCTUBRE

'Venom'

¿Cuándo se estrena? 5 de octubre.

Dirección: Ruben Fleischer. Reparto: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Woody Harrelson...

¿Qué nos venden? Una adaptación fiel a la esencia del personaje convertido en antihéroe, en un "protector letal", no el villano tradicional de los cómics de Spider-Man. Eso es lo que mantienen Sony y los responsables del film; la arealidad parece otra cuando han optado por el "PG-13" en lugar de hacer una película para adultos...

'Ha nacido una estrella'

¿Cuándo se estrena? 5 de octubre.

Dirección: Bradley Cooper. Reparto: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle...

¿Qué nos venden? Un emocionante remake de la clásica historia, contada ya en varias ocasiones, sobre una estrella veterana que descubre a otra más joven, se enamoran, la nueva sucede a la vieja, y todo acaba en tragedia... Las críticas están siendo muy positivas, hablan de un estupendo debut de Cooper como director y una convincente interpretación de Gaga. Suena para los Óscar.

'Christopher Robin'

¿Cuándo se estrena? 5 de octubre.

Dirección: Marc Forster. Reparto: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Peter Capaldi, Toby Jones, Chris O’Dowd...

¿Qué nos venden? Una propuesta familiar que da un peculiar giro dramático a las cómicas e infantiles historias sobre Winnie The Pooh y sus amigos, centrándose en un adulto y triste Christopher Robin. Como en 'Hook', una aventura le llevará a reencontrarse con su alegre pasado. Suena a un buen plan para ir al cine.

'First Man (El primer hombre)'

¿Cuándo se estrena? 11 de octubre.

Dirección: Damien Chazelle. Reparto: Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Jason Clarke, Corey Stoll, Ciarán Hinds, Christopher Abbott...

¿Qué nos venden? Un intenso y espectacular drama con un potente reparto y la firma del director de 'La La Land', como garantía de calidad. Por nombres e historia, estamos ante uno de los grandes estrenos del año. Otra cosa es que no cumpla las (elevadas) expectativas...

'La casa del reloj en la pared' ('The House With a Clock in its Walls')

¿Cuándo se estrena? 11 de octubre.

Dirección: Eli Roth. Reparto: Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Colleen Camp...

¿Qué nos venden? Un producto de terror con tono familiar, en la línea de la rentable 'Pesadillas' ('Goosebumps'), también con Jack Black de protagonista. Sorprende ver a Roth, director de 'Cabin Fever' o 'Hostel', en una producción de estas características, puede ser interesante comprobar si ha quedado algo de su estilo al trasladar la novela de John Bellair. Y claro, está Blanchett: hay que verla.

'La noche de Halloween' ('Halloween')

¿Cuándo se estrena? 26 de octubre.

Dirección: David Gordon Green. Reparto: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Virginia Gardner, Andi Matichak...

¿Qué nos venden? Una secuela directa del clásico de John Carpenter, con éste a cargo de la banda sonora y el regreso de Curtis como protagonista, es un caramelo para los fans. La gran pregunta es: ¿hay algo más aparte de nostalgia, una película a la altura de la original? Por las críticas, parece que Green ha dado en la diana.

'Quién te cantará'

¿Cuándo se estrena? 26 de octubre.

Dirección: Carlos Vermut. Reparto: Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elías, Natalia de Molina, Julián Villagrán...

¿Qué nos venden? El director de 'Magical Girl' regresa con una interesante propuesta que, a tenor del tráiler, tiene toques de 'Persona' de Bergman y 'Fedora' de Wilder, con un reparto muy prometedor. Da la sensación de que ofrece una intensa experiencia, la cuestión es si Vermut se consolida como un autor a seguir, o falla el tiro 4 años más tarde de su gran éxito.

'Bohemian Rhapsody'

¿Cuándo se estrena? 31 de octubre.

Dirección: Bryan Singer y Dexter Fletcher. Reparto: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Aidan Gillen, Tom Hollander...

¿Qué nos venden? La emocionante historia de Freddie Mercury y la banda Queen, su ascenso, su fama, sus grandes éxitos y sus problemas para llegar a convertirse en leyendas de la música. Es un gran drama, si han sabido contarlo bien, y parece que Malek ha sido un gran acierto de casting. Esperemos que el guion no se quede en la superficie ni en los tópicos de los biopics...

'El cascanueces y los cuatro reinos' ('The Nutcracker and the Four Realms')

¿Cuándo se estrena? 31 de octubre.

Dirección: Lasse Hallström y Joe Johnston. Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Eugenio Derbez, Matthew Macfadyen...

¿Qué nos venden? Una nueva versión del clásico de E.T.A. Hoffmann (y el ballet de Tchaikovsky) convertido ahora en una fantasía épica para toda la familia, con el sello de Disney. Luce espectacular y cuenta con un estupendo reparto como garantía, parece una apuesta segura para pasar un buen rato en el cine comiendo palomitas.

SEPTIEMBRE

'La monja' ('The Nun')

¿Cuándo se estrena? 9 de septiembre.

Dirección: Corin Hardy. Reparto: Taissa Farmiga, Demian Bichir, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Jonas Bloquet...

¿Qué nos venden? Un buena ración de miedo y sustos en otro spin-off de la franquicia iniciada con 'Expediente Warren' ('The Conjuring'). Parece algo sencillo y honesto para fans del género y adolescentes con las hormonas revolucionadas en busca de amor entre tinieblas.

'Predator' ('The Predator')

¿Cuándo se estrena? 14 de septiembre.

Director: Shane Black. Reparto: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Edward James Olmos, Yvonne Strahovski, Thomas Jane, Keegan-Michael Key, Alfie Allen...

¿Qué nos venden? Una nueva entrega de la popular saga de ciencia-ficción, terror y acción, que quiere conquistar a los fans de la película original con su clasificación "R" (recomendada para adultos). Con Black al mando esto puede ser muy épico.

'Todos lo saben'

¿Cuándo se estrena? 14 de septiembre.

Director: Asghar Farhadi. Reparto: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Inma Cuesta, Bárbara Lennie...

¿Qué nos venden? Un thriller de autor con repartazo. Las críticas señalan que no estamos ante uno de los mejores trabajos de Farhadi, ganador de dos Óscar (por 'Nader y Simin, una separación' y 'El viajante'), pero hay tanto talento en esta producción que por fuerza debe salir algo entretenido, como mínimo.

Lee la crítica en Espinof.

'El reino'

¿Cuándo se estrena? 28 de septiembre.

Director: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Bárbara Lennie, Luis Zahera...

¿Qué nos venden? Después de la magnífica 'Que Dios nos perdone', y de nuevo junto con la guionista Isabel Peña, Sorogoyen nos propone otro intenso thriller, ahora sobre la corrupción en la política española. Un tema de actualidad desde hace años y con mucho potencial. Repite con De la Torre para el papel protagonista y, por el tráiler, apunta que volverá a dejarnos otra gran interpretación.

AGOSTO

'Los increíbles 2' ('The Incredibles 2')

¿Cuándo se estrena? 3 de agosto.

Dirección: Brad Bird. Reparto (voces originales): Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Sophia Bush, Catherine Keener, Bob Odenkirk, Jonathan Banks...

¿Qué nos venden? La esperada continuación de uno de los títulos más queridos del estudio Pixar, con el mismo director de la primera entrega. Las críticas apuntan que nos espera un divertido espectáculo para todos los públicos. Por cierto, ha roto el récord de mejor estreno del cine animado.

Lee la crítica en Espinof.

'The Equalizer 2'

¿Cuándo se estrena? 10 de agosto.

Dirección: Antoine Fuqua. Reparto: Denzel Washington, Ashton Sanders, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Sakina Jaffrey....

¿Qué nos venden? Otra ración de violenta justicia cortesía de Fuqua y Washington. Por cierto, es la primera secuela que rueda la estrella. Imprescindible para sus seguidores y todos los que disfrutan con los thrillers de acción más contundentes.

'Megalodón' ('The Meg')

¿Cuándo se estrena? 10 de agosto.

Dirección: Jon Turteltaub. Reparto: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis, Robert Taylor, Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson...

¿Qué nos venden? Cine palomitero en estado puro. Desde que 'Tiburón' ('Jaws') reventara las taquillas en el verano de 1975, muchos cineastas han intentado repetir el fenómeno, con toda clase de criaturas. Turteltaub no le llega ni a la suela del zapato a Spielberg, eso está claro, pero 'Megalodón' debería servir para pasar un buen rato en una cómoda y fresca sala de cine.

'¿Quién está matando a los moñecos?' ('The Happytime Murders')

¿Cuándo se estrena? 17 de agosto.

Dirección: Brian Henson. Reparto: Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Joel McHale, Leslie David Baker, Jimmy O. Yang, Cynthy Wu...

¿Qué nos venden? Una comedia negra con todo lo que los Teleñecos (o los Muppets) no tienen permitido hacer en las películas familiares. La polémica que la ha rodeado (por la demanda de los creadores de Barrio Sésamo) ayudará a que más espectadores tomen nota de esta extraña propuesta que huele a título de culto.

JULIO

'Ant-Man y la Avispa' ('Ant-Man and The Wasp')

¿Cuándo se estrena? 4 de julio.

Dirección: Peyton Reed. Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Walton Goggins, Judy Greer, Hannah John-Kamen...

¿Qué nos venden? Un gran entretenimiento con la garantía del sello de Marvel Studios. Después de la dramática batalla contra Thanos en 'Vengadores: Infinity War', Marvel nos propone una aventura mucho más sencilla y divertida; dicen que es su primera comedia romántica. Si es como la primera, lo pasaremos bien.

Lee la crítica en Espinof.

'Ocean's 8'

¿Cuándo se estrena? 6 de julio.

Dirección: Gary Ross. Reparto: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Awkwafina, Sarah Paulson...

¿Qué nos venden? Un reboot femenino de la saga sobre la banda de ladrones lideradas por Danny Ocean (George Clooney). Ahora es su hermana quien, con la ayuda de su propio equipo, toma el mando para llevar a cabo un gran robo (casi) imposible. Ha sido un éxito en Estados Unidos y las críticas coinciden en que es tan divertida como la trilogía que la precede. Otro entretenimiento asegurado.

Lee la crítica en Espinof.

'La primera purga: La noche de las bestias' ('The First Purge')

¿Cuándo se estrena? 8 de julio.

Dirección: Gerard McMurray. Reparto: Lauren Vélez, Melonie Diaz, Mo McRae, Chyna Layne, Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Patch Darragh...

¿Qué nos venden? Como su propio título indica, conocer el origen de la premisa de esta franquicia, cómo llegaron a pensar que era una excelente idea permitir todos los crímenes durante una noche al año. Por el bien de los Estados Unidos de América. Imprescindible para los fans de las purgas y los amantes del cine de terror.

'No te preocupes, no llegará lejos a pie' ('Don't Worry, He Won't Get Far on Foot')

¿Cuándo se estrena? 6 de julio.

Dirección: Gus van Sant. Reparto: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Mark Webber, Peter Banifaz, Udo Kier...

¿Qué nos venden? Un encantador e inspirador biopic sobre el dibujante John Callahan, en silla de ruedas desde los 21 años por un accidente de tráfico. La puesta en escena de Van Sant y un estupendo elenco liderado por Phoenix son buenas razones para no dejar pasar este film.

'Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas' ('Hotel Transylvania 3: Summer Vacation')

¿Cuándo se estrena? 13 de julio.

Dirección: Genndy Tartakovsky. Reparto (voces originales): Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Mel Brooks, Steve Buscemi, David Spade, Molly Shannon, Kevin James...

¿Qué nos venden? A estas alturas ya no caben engaños, los monstruos de Tartakovsky vuelven con más disparatadas aventuras familiares para tener entretenidos a los más pequeños de la casa. Puede sonar a producto rutinario para hacer taquilla con lo mínimo, pero hay sagas mucho peores, al menos aquí hay vampiros y te ríes de vez en cuando.

Lee la crítica en Espinof.

'Mary Shelley'

¿Cuándo se estrena? 13 de julio.

Dirección: Haifaa Al-Mansour. Reparto: Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley, Maisie Williams, Joanne Froggatt, Tom Sturridge, Stephen Dillane, Ben Hardy...

¿Qué nos venden? Seguimos con monstruos aunque en una propuesta muy distinta a la animada: un biopic de la escritora que creó a Frankenstein. No está cautivando a la crítica pero es una de las novedades más atractivas de estos meses. Y siempre es un placer ver trabajar a la Fanning buena.

'El rascacielos' ('Skyscraper')

¿Cuándo se estrena? 13 de julio.

Dirección: Rawson Marshall Thurber. Reparto: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Noah Taylor, Pablo Schreiber, Chin Han, Roland Møller, Adrian Holmes, Byron Mann...

¿Qué nos venden? El nuevo espectáculo de acción con "La Roca", que no deja de encadenar rodajes y éxitos. Parece que siempre hace lo mismo pero es una de las grandes estrellas de Hollywood y al público le encanta. Ahora nos trae un thriller que recuerda al clásico 'Jungla de cristal' ('Die Hard'). Con que sea la mitad de divertida...

'Mamma Mia: Una y otra vez' ('Mamma Mia: Here We Go Again!')

¿Cuándo se estrena? 20 de julio

Dirección: Ol Parker. Reparto: Amanda Seyfried, Lily James, Jeremy Irvine, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper, Andy García, Cher, Meryl Streep...

¿Qué nos venden? Más de lo mismo, más canciones de ABBA, más romance, más humor facilón y un reparto envidiable para casi cualquier producción. Para fans de la primera parte y enamorados de los musicales.

'Happy End'

¿Cuándo se estrena? 20 de julio.

Dirección: Michael Haneke. Reparto: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Toby Jones, Franz Rogowski, Laura Verlinden...

¿Qué nos venden? El estreno de un nuevo trabajo de Haneke es siempre una cita ineludible para cualquier cinéfilo. Aunque no sea una de sus mejores obras. Volver a ver a Huppert es otro buen motivo para apuntar este título.

Lee la crítica en Espinof.

'Misión: Imposible - Fallout' ('Mission: Impossible - Fallout')

¿Cuándo se estrena? 27 de julio.

Dirección: Christopher McQuarrie. Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Angela Bassett...

¿Qué nos venden? Es la sexta entrega, parece que está claro lo que nos proponen. La gran novedad es que repite McQuarrie cuando hasta ahora Cruise siempre había querido que cada aventura de Ethan Hunt tuviese a un realizador diferente, para mantener fresca la saga. Como fan, no me la pienso perder.

JUNIO

'Basada en hechos reales' ('D'après une histoire vraie')

¿Cuándo se estrena? 1 de junio

¿Quién dirige? Roman Polanski. ¿Quiénes son sus protagonistas? Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez, Damien Bonnard, Camille Chamoux, Josée Dayan, Noémie Lvovsky, Dominique Pinon...

¿Por qué hay que verla? Porque dirige Polanski, que siempre aporta clase e interés incluso a los guiones menos afortunados. Por cierto, este film lo ha escrito en colaboración con otro gran autor del cine francés, Olivier Assayas (basándose en la novela de Delphine de Vigan). La pareja protagonista añade interés a la propuesta.

Lee la crítica en Espinof.

'Jurassic World 2: El reino caído' ('Jurassic World: Fallen Kingdom')

¿Cuándo se estrena? 8 de junio

¿Quién dirige? J.A. Bayona. ¿Quiénes son sus protagonistas? Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Rafe Spall, Toby Jones, Geraldine Chaplin, Jeff Goldblum...

¿Por qué hay que verla? Porque la primera fue muy divertida y no hay motivos para pensar que esta secuela vaya a ser peor. Otro importante motivo: dirige Bayona. Es el primer trabajo en Hollywood del director de 'Un monstruo viene a verme'. Hay ganas de ver cómo se maneja con una superproducción de estas dimensiones, con una franquicia tan querida por fans de todo el mundo.

Lee la crítica en Espinof.

'Hereditary'

¿Cuándo se estrena? 22 de junio.

Dirección: Ari Aster. Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd...

¿Por qué hay que verla? Desde que se supo que aterrorizó, de manera realmente intensa, al público del Festival de Sundance, este estreno es ya una cita ineludible para todos los amantes del cine de terror. El inquietante tráiler confirma que estamos ante una de las novedades más interesantes del año. Por otro lado, juntar a Collette, Byrne y Dowd es una idea estupenda.

Lee la crítica en Espinof.

'Tully'

¿Cuándo se estrena? 22 de junio.

Dirección: Jason Reitman. Reparto: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass, Emily Haine, Ron Livingston, Elaine Tan...

¿Por qué hay que verla? Por el realizador, que vuelve a colaborar con la guionista Diablo Cody tras el éxito de 'Juno'. La anterior colaboración de Reitman con Theron también dio buenos frutos: 'Young Adult'. Por otro lado, las primeras críticas son bastante positivas, no sería una sorpresa que la actriz vuelva a ser nominada al Óscar (ganar tanto peso puede ayudarla).

Lee la crítica en Espinof.

'Con amor, Simon' ('Love, Simon')

¿Cuándo se estrena? 22 de junio.

Dirección: Greg Berlanti. Reparto: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller, Keiynan Lonsdale, Tony Hale...

¿Por qué hay que verla? Está siendo una de las películas más comentadas y aplaudidas de la cartelera estadounidense, con buenas cifras en taquilla (para un film "modesto" dentro de la industria) y críticas muy positivas. La adaptación de la novela de Becky Albertalli es la primera comedia romántica producida por un gran estudio de Hollywood, y al parecer, las suerte les ha acompañado; se elogia la sensibilidad y el humor.

Lee la crítica en Espinof.

'Sicario: El día del soldado' ('Sicario: Day of the Soldado')

¿Cuándo se estrena? 29 de junio.

Dirección: Stefano Sollima. Reparto: Benicio del Toro, Josh Brolin, Matthew Modine, Catherine Keener, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Manuel García-Rulfo...

¿Por qué hay que verla? Porque promete ser tan emocionante e intensa como la primera entrega. Puede que echemos de menos a Denis Villeneuve, pero si has visto 'Suburra' habrás comprobado que Sollima tiene mucho talento. Cabe destacar que el guion lo vuelve a firmar Taylor Sheridan, uno de los mejores escritores del actual cine estadounidense.

Lee la crítica en Espinof.

MAYO

'Roman J. Israel, Esq.'

¿Cuándo se estrena? 4 de mayo

¿Quién dirige? Dan Gilroy. ¿Quiénes son sus protagonistas? Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Amanda Warren, Tony Plana, Hugo Armstrong...

¿Por qué hay que verla? Porque es el nuevo trabajo del director de 'Nightcrawler' y porque Washington fue nominado a varios premios (incluyendo el Óscar) por su interpretación en este largometraje. Siempre es un placer disfrutar de este actor entregándose en cuerpo y alma a un personaje, aunque la película no esté a su altura.

'Deadpool 2'

¿Cuándo se estrena? 18 de mayo

¿Quién dirige? David Leitch. ¿Quiénes son sus protagonistas? Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Terry Crews...

¿Por qué hay que verla? Promete ser tan divertida como la primera al mismo tiempo que aumenta la dosis de acción y espectáculo, como toda buena secuela. La reunión del X-Force es, sin duda, un aliciente para los fans de los cómics. Por supuesto, si 'Deadpool' no te hizo gracia, mantente alejado de la segunda parte...

Lee la crítica en Espinof.

'Disobedience'

¿Cuándo se estrena? 25 de mayo

¿Quién dirige? Sebastián Lelio. ¿Quiénes son sus protagonistas? Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Mark Stobbart, Anton Lesser, Cara Horgan...

¿Por qué hay que verla? Porque es el nuevo trabajo del autor de 'Una mujer fantástica', ganadora del Óscar al mejor film de habla no inglesa, y por el reparto, muy elogiado por los críticos. Al parecer, McAdams está sorprendentemente inspirada y se la destaca por encima de Weisz.

Lee la crítica en Espinof.

'Han Solo: Una historia de Star Wars' ('Solo: A Star Wars Story')

¿Cuándo se estrena? 25 de mayo

¿Quién dirige? Ron Howard (sobre el trabajo inicial de Phil Lord & Chris Miller). ¿Quiénes son sus protagonistas? Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Paul Bettany...

¿Por qué hay que verla? Disney y Lucasfilm nos venden puro entretenimiento con el sello de Star Wars, y la intriga añadida de conocer los orígenes de Han Solo; parece una apuesta segura. No obstante, la fuerte división de opiniones provocada por 'Los últimos jedi' y los problemas durante la producción de este spin-off (que no presentó un tráiler hasta 3 meses antes del estreno) puede quitarle bastante público. Si no es un fracaso, en mayor o menor medida, quedará demostrado que la saga es infalible.

Lee la crítica en Espinof.

ABRIL

'Inmersión' ('Submergence')

¿Cuándo se estrena? 6 de abril

¿Quién dirige? Wim Wenders. ¿Quiénes son sus protagonistas? Alicia Vikander, James McAvoy, Celyn Jones, Alexander Siddig, Reda Kateb...

¿Por qué hay que verla? Por Wenders, sobre todo, un clásico a quien debemos obras como 'París, Texas' o 'El cielo sobre Berlín' aunque desde hace años se muestra más inspirado realizando documentales que ficción. Puede ser interesante comprobar la química entre dos estrellas como Vikander y McAvoy.

Lee la crítica en Espinof.

'Proyecto Rampage' ('Rampage')

¿Cuándo se estrena? 13 de abril

¿Quién dirige? Brad Peyton. ¿Quiénes son sus protagonistas? Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello, Naomie Harris...

¿Por qué hay que verla? Es un estreno imprescindible para los amantes del cine palomitero en estado puro. Espectáculo, acción, actores atractivos y diálogos que parecen escritos por adolescentes: entretenimiento made in Hollywood para desconectar de todo.

Lee la crítica en Espinof.

'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place')

¿Cuándo se estrena? 20 de abril

¿Quién dirige? John Krasinski. ¿Quiénes son sus protagonistas? John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward, Leon Russom...

¿Por qué hay que verla? Promete ser uno de los grandes títulos de terror de este año, si echas un ojo al tráiler sabrás por qué. Así lo confirman las primeras críticas tras la presentación del film en el Festival South by Southwest; actualmente, 'Un lugar tranquilo' tiene una puntuación de 80/100 en Metascore.

Lee la crítica en Espinof.

'Isla de perros' ('Isle of Dogs')

¿Cuándo se estrena? 20 de abril

¿Quién dirige? Wes Anderson. ¿Quiénes ponen las voces a los protagonistas? Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton, Harvey Keitel...

¿Por qué hay que verla? Por el director y el impresionante grupo de actores que ha reunido para su nuevo trabajo de animación en stop-motion tras la maravillosa 'Fantástico Sr. Fox'. Además, Anderson ganó el premio a la mejor puesta en escena en la pasada edición del Festival de Berlín, y las críticas están siendo excelentes.

Lee la crítica en Espinof.

'Noche de juegos' ('Game Night')

¿Cuándo se estrena? 27 de abril

¿Quién dirige? John Francis Daley y Jonathan Goldstein. ¿Quiénes son sus protagonistas? Jason Bateman, Rachel McAdams, Sharon Horgan, Jesse Plemons, Kyle Chandler, Michael C. Hall, Danny Huston...

¿Por qué hay que verla? Por su prometedora premisa y su reparto, sobre todo. Esta especie de versión cómica de 'The Game' ha recibido comentarios más positivos de lo esperado tratándose del nuevo trabajo de los directores de 'Vacaciones' ('Vacation'). Debería valer para pasar un rato divertido en el cine.

Lee la crítica en Espinof.

'Vengadores: Infinity War' ('Avengers: Infinity War')

¿Cuándo se estrena? 27 de abril

¿Quién dirige? Anthony y Joe Russo. ¿Quiénes son sus protagonistas? Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Paul Bettany, Mark Ruffalo, Don Cheadle...

¿Por qué hay que verla? Porque es la película a la que se han encaminado las 18 producciones anteriores de Marvel Studios, el mayor espectáculo de su actual universo de superhéroes. Y ojo al reparto. No hay nada con esta envergadura este año. Por supuesto, si no has seguido la historia del cine de Marvel todo esto de las gemas y el guante de Thanos te resultará totalmente ridículo.

Lee la crítica en Espinof.

MARZO

'El gorrión rojo' ('Red Sparrow')

¿Cuándo se estrena? 2 de marzo.

¿Quién dirige? Francis Lawrence. ¿Quiénes son sus protagonistas? Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts...

¿Por qué hay que verla? Promete ser un apasionante thriller para adultos, más oscuro, violento y sexual de lo habitual en Hollywood. El reparto es muy interesante.

Lee la crítica en Espinof.

'Loving Pablo'

¿Cuándo se estrena? 9 de marzo.

¿Quién dirige? Fernando Léon de Aranoa. ¿Quiénes son sus protagonistas? Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo, David Ojalvo...

¿Por qué hay que verla? Por la firma del realizador y la pareja Bardem-Cruz. El film no está gustando a los críticos aunque hay quien elogia la interpretación de Bardem como Pablo Escobar.

Lee la crítica en Espinof.

'María Magdalena' ('Mary Magdalene')

¿Cuándo se estrena? 16 de marzo.

¿Quién dirige? Garth Davis. ¿Quiénes son sus protagonistas? Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira Haas...

¿Por qué hay que verla? Al margen de la temática religiosa que, seguro, interesará a mucha gente, ahora mismo hay unos pocos actores que por sí solos justifican el pago de la entrada. Phoenix es uno de ellos. Da igual en qué película esté, observar su trabajo es ya un placer. Si además le acompañan intérpretes como Mara y Ejiofor, que suelen aportar matices y verosimilitud a sus personajes, el plato resulta ya más que apetecible.

Lee la crítica en Espinof.

'Tomb Raider'

¿Cuándo se estrena? 16 de marzo.

¿Quién dirige? Roar Uthaug. ¿Quiénes son sus protagonistas? Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi...

¿Por qué hay que verla? Es de suponer que servirá para satisfacer la habitual demanda de entretenimiento semanal de la mayoría de espectadores pero también debería conquistar a los fans de la saga de videojuegos. Además, hay cierto morbo por comparar esta versión con la que protagonizó Angelina Jolie.

Lee la crítica en Espinof.

'La muerte de Stalin' ('The Death of Stalin')

¿Cuándo se estrena? 16 de marzo.

¿Quién dirige? Armando Iannucci. ¿Quiénes son sus protagonistas? Steve Buscemi, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Paddy Considine, Jeffrey Tambor, Michael Palin...

¿Por qué hay que verla? Es la nueva película del director de 'In the Loop' y creador de 'Veep'; las risas están aseguradas. Además, ¡vaya repartazo!

Lee la crítica en Espinof.

'Pacific Rim: Insurrección' ('Pacific Rim: Uprising')

¿Cuándo se estrena? 23 de marzo.

¿Quién dirige? Steven S. DeKnight. ¿Quiénes son sus protagonistas? John Boyega, Scott Eastwood, Charlie Day, Rinko Kikuchi, Burn Gorman...

¿Por qué hay que verla? Promete un gran espectáculo para los amantes del género fantástico. Parece distinta a la primera entrega, dirigida por Del Toro, más cercana al tono de 'Transformers', espero que sólo sea por algunos planos del tráiler.

Lee la crítica en Espinof.

'Ready Player One'

¿Cuándo se estrena? 28 de marzo.

¿Quién dirige? Steven Spielberg. ¿Quiénes son sus protagonistas? Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg...

¿Por qué hay que verla? Es el regreso de Spielberg a la ciencia-ficción desde el remake —o la readaptación— de 'La guerra de los mundos' ('War of the Worlds', 2005). El cineasta ha eliminado las referencias a sus películas incluidas en la novela original de Ernest Cline, pero el trailer deja claro que hay suficientes guiños para enamorar al público más nostálgico.

Lee la crítica en Espinof.

FEBRERO

'El hilo invisible' ('Phantom Thread')

¿Cuándo se estrena? 2 de febrero.

¿Quién dirige? Paul Thomas Anderson. ¿Quiénes son sus protagonistas? Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Jane Perry, Richard Graham...

¿Por qué hay que verla? Es la nueva colaboración de P.T. Anderson con Daniel Day-Lewis tras la fascinante 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') y también la última película del actor, que ha decidido retirarse. Hablamos de una cita ineludible para cualquier amante del séptimo arte.

Lee la crítica en Espinof.

'Cincuenta sombras liberadas' ('Fifty Shades Freed')

¿Cuándo se estrena? 9 de enero.

¿Quién dirige? James Foley. ¿Quiénes son sus protagonistas? Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Luke Grimes...

¿Por qué hay que verla? Como en el caso de 'El corredor del laberinto', estamos ante el final de una trilogía basada en un éxito literario con su propia legión de fans. No tocaría esta cosa ni con un palo pero sus seguidores deben estar muy emocionados por el estreno.

Lee la crítica en Espinof.

'15:17 Tren a París' ('The 15:17 to Paris')

¿Cuándo se estrena? 9 de febrero.

¿Quién dirige? Clint Eastwood. ¿Quiénes son sus protagonistas? Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer...

¿Por qué hay que verla? Porque es de Eastwood, básicamente. Y puede que no volvamos a ver otra gran película suya pero sigue siendo mejor cineasta que muchos de los realizadores actuales. Sólo espero que no sea tan propagandística como 'El francotirador' ('American Sniper')...

Lee la crítica en Espinof.

'The Florida Project'

¿Cuándo se estrena? 9 de febrero.

¿Quién dirige? Sean Baker. ¿Quiénes son sus protagonistas? Willem Dafoe, Caleb Landry Jones, Macon Blair, Sandy Kane, Karren Karagulian...

¿Por qué hay que verla? Otro estreno que llega precedido de excelentes comentarios, es uno de los títulos favoritos de la crítica pero, a diferencia de esos lentos y crudos dramas que sólo gustan en festivales, este film también está cautivando al público. Se comenta que Dafoe tiene muchas opciones de lograr su primer Óscar.

Lee la crítica en Espinof.

'Black Panther'

¿Cuándo se estrena? 16 de febrero.

¿Quién dirige? Ryan Coogler. ¿Quiénes son sus protagonistas? Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker...

¿Por qué hay que verla? Promete ser un gran espectáculo y una aventura diferente a las que ha producido Marvel hasta ahora. El tráiler, el director ('Creed') y el reparto invitan al optimismo.

Lee la crítica en Espinof.

'La forma del agua' ('The Shape of Water')

¿Cuándo se estrena? 16 de febrero.

¿Quién dirige? Guillermo del Toro. ¿Quiénes son sus protagonistas? Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg...

¿Por qué hay que verla? Ganó el León de Oro en Venecia y es la película más nominada en los Globos de Oro (7 nominaciones). Del Toro afirma que es su mejor película.

Lee la crítica en Espinof.

'Yo, Tonya' ('I, Tonya')

¿Cuándo se estrena? 23 de febrero.

¿Quién dirige? Craig Gillespie. ¿Quiénes son sus protagonistas? Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Bobby Cannavale, Caitlin Carver...

¿Por qué hay que verla? Robbie está recibiendo muchos aplausos por su transformación en esta comedia negra (basada en una escandalosa historia real) y se considera una de las favoritas para el Óscar a mejor actriz protagonista.

Lee la crítica en Espinof.

'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World')

¿Cuándo se estrena? 23 de febrero.

¿Quién dirige? Ridley Scott. ¿Quiénes son sus protagonistas? Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Timothy Hutton, Romain Duris, Charlie Plummer...

¿Por qué hay que verla? La firma de Scott es suficiente motivo para verla aunque la polémica sustitución de Kevin Spacey por Plummer añade un punto extra de curiosidad por comprobar cómo ha quedado el film. Lamentablemente, nunca podremos compararlo con el primer montaje.

Lee la crítica en Espinof.

'Aniquilación' ('Annihilation')

¿Cuándo se estrena? 23 de febrero.

¿Quién dirige? Alex Garland. ¿Quiénes son sus protagonistas? Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson...

¿Por qué hay que verla? Es la segunda película de Gardland tras la sorprendente 'Ex Machina', tiene a Portman, un tráiler alucinante... No hay ninguna razón para no verla.

Lee la crítica en Espinof.

ENERO

'Molly's Game'

¿Cuándo se estrena? 5 de enero.

¿Quién dirige? Aaron Sorkin. ¿Quiénes son sus protagonistas? Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O'Dowd, Bill Camp...

¿Por qué hay que verla? Es la ópera prima de Sorkin, uno de los guionistas más prestigiosos de la industria estadounidense; fue el creador de series como 'El ala oeste de la Casa Blanca' ('The West Wing') y 'The Newsroom', y en cine ha escrito 'La red social' —por la que ganó un Oscar—, 'Moneyball' o 'Steve Jobs'.

Lee la crítica en Espinof.

'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri')

¿Cuándo se estrena? 12 de enero.

¿Quién dirige? Martin McDonagh. ¿Quiénes son sus protagonistas? Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Caleb Landry Jones...

¿Por qué hay que verla? Está siendo una de las películas más aplaudidas del año —mejor guion en Venecia, premio del público en San Sebastián y Toronto, 6 nominaciones a los Globos de Oro— y reúne a un repartazo bajo la dirección del autor de 'Escondidos en Brujas' ('In Bruges').

Lee la crítica en Espinof.

'El instante más oscuro' ('Darkest Hour')

¿Cuándo se estrena? 12 de enero.

¿Quién dirige? Joe Wright. ¿Quiénes son sus protagonistas? Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane...

¿Por qué hay que verla? Por la espectacular transformación de Oldman, que suena como gran favorito al Óscar como mejor actor protagonista (sería la primera estatuilla para el inglés).

Lee la crítica en Espinof.

'Loving Vincent'

¿Cuándo se estrena? 12 de enero.

¿Quién dirige? Dorota Kobiela y Hugh Welchman. ¿Por qué hay que verla? Es uno de los trabajos de animación más elogiados de 2017 y el trailer promete una experiencia única en su intento por capturar el talento y la tragedia del pintor.

Lee la crítica en Espinof.

'Los archivos del Pentágono' ('The Post')

¿Cuándo se estrena? 19 de enero.

¿Quién dirige? Steven Spielberg. ¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Michael Stuhlbarg, Carrie Coon, Bruce Greenwood...

¿Por qué hay que verla? Es la primera película que Hanks y Streep actúan juntos. Y Spielberg tras las cámaras. ¿Qué más razones necesitas?

Lee la crítica en Espinof.

'Call Me by Your Name'

¿Cuándo se estrena? 26 de enero.

¿Quién dirige? Luca Guadagnino. ¿Quiénes son sus protagonistas? Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel...

¿Por qué hay que verla? Es otra de las películas más aclamadas del año, tanto por la puesta en escena de Guadagnino como por la labor del reparto (y en concreto el joven Chalament). Su único gran obstáculo de cara al Óscar es que en la última edición ya premiaron un drama sobre un amor homosexual ('Moonlight') aunque la película ya no necesita el impulso de ningún premio para darse a conocer, es un inmediato título de culto.

Lee la crítica en Espinof.

'El corredor del laberinto: La cura mortal' ('Maze Runner: The Death Cure')

¿Cuándo se estrena? 26 de enero.

¿Quién dirige? Wes Ball. ¿Quiénes son sus protagonistas? Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Barry Pepper, Giancarlo Esposito, Walton Goggins...

¿Por qué hay que verla? Es el final de la trilogía basada en los libros de James Dashner así que es un estreno imprescindible para los fans de la saga.

Lee la crítica en Espinof.

'Sin amor' ('Nelyubov')

¿Cuándo se estrena? 26 de enero.

¿Quién dirige? Andrey Zvyagintsev. ¿Quiénes son sus protagonistas? Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keishs...

¿Por qué hay que verla? El director de 'Elena' y 'Leviatán' vuelve con otro trabajo muy aplaudido en festivales (ganó el premio del jurado en Cannes) que ha logrado entrar en la lista de 9 finalistas al Óscar de mejor película de habla no inglesa. Opta al Globo de Oro en la misma categoría.

Lee la crítica en Espinof.

¿Cuáles de estos estrenos están en tu lista de imprescindibles? ¿Añadirías alguno más que no aparece mencionado aquí? No dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios.