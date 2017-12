El cine de 2018: las 24 películas más esperadas entre enero y marzo

Todavía siguen llegando atractivas novedades a nuestras carteleras, y la temporada de premios nos obligará a repasar lo mejor de la cosecha cinematográfica de 2017 hasta la entrega de los Óscar, pero la Nochevieja está a la vuelta de la esquina y es inevitable echar un vistazo a las películas que llegarán en los primeros meses de 2018.

Como es habitual, nos espera un primer trimestre muy interesante, con una buena ración de espectaculares blockbusters y nuevas entregas de populares franquicias, como 'Black Panther' o 'Cincuenta sombras liberadas' ('Fifty Shades Freed'), compitiendo con aclamados trabajos de autor que decoran sus carteles con galardones, nominaciones y frases entusiastas de los críticos, como 'La forma del agua' ('The Shape of Water') o 'Los archivos del Pentágono' ('The Post').

A continuación he recopilado los 24 títulos más esperados que llegan a los cines entre enero y marzo (he tenido en cuenta las fechas de estreno en España):

ENERO

'Molly's Game'

¿Cuándo se estrena? 5 de enero.

¿Quién dirige? Aaron Sorkin.

¿Quiénes son sus protagonistas? Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O'Dowd, Bill Camp...

¿Por qué hay que verla? Es la ópera prima de Sorkin, uno de los guionistas más prestigiosos de la industria estadounidense; fue el creador de series como 'El ala oeste de la Casa Blanca' ('The West Wing') y 'The Newsroom', y en cine ha escrito 'La red social' —por la que ganó un Oscar—, 'Moneyball' o 'Steve Jobs'.

'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri')

¿Cuándo se estrena? 12 de enero.

¿Quién dirige? Martin McDonagh.

¿Quiénes son sus protagonistas? Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Caleb Landry Jones...

¿Por qué hay que verla? Está siendo una de las películas más aplaudidas del año —mejor guion en Venecia, premio del público en San Sebastián y Toronto, 6 nominaciones a los Globos de Oro— y reúne a un repartazo bajo la dirección del autor de 'Escondidos en Brujas' ('In Bruges').

'El instante más oscuro' ('Darkest Hour')

¿Cuándo se estrena? 12 de enero.

¿Quién dirige? Joe Wright.

¿Quiénes son sus protagonistas? Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane...

¿Por qué hay que verla? Por la espectacular transformación de Oldman, que suena como gran favorito al Óscar como mejor actor protagonista (sería la primera estatuilla para el inglés).

'Loving Vincent'

¿Cuándo se estrena? 12 de enero.

¿Quién dirige? Dorota Kobiela y Hugh Welchman.

¿Por qué hay que verla? Es uno de los trabajos de animación más elogiados de 2017 y el trailer promete una experiencia única en su intento por capturar el talento y la tragedia del pintor.

'Los archivos del Pentágono' ('The Post')

¿Cuándo se estrena? 19 de enero.

¿Quién dirige? Steven Spielberg.

¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Michael Stuhlbarg, Carrie Coon, Bruce Greenwood...

¿Por qué hay que verla? Es la primera película que Hanks y Streep actúan juntos. Y Spielberg tras las cámaras. ¿Qué más razones necesitas?

'Call Me by Your Name'

¿Cuándo se estrena? 26 de enero.

¿Quién dirige? Luca Guadagnino.

¿Quiénes son sus protagonistas? Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel...

¿Por qué hay que verla? Es otra de las películas más aclamadas del año, tanto por la puesta en escena de Guadagnino como por la labor del reparto (y en concreto el joven Chalament). Su único gran obstáculo de cara al Óscar es que en la última edición ya premiaron un drama sobre un amor homosexual ('Moonlight') aunque la película ya no necesita el impulso de ningún premio para darse a conocer, es un inmediato título de culto.

'El corredor del laberinto: La cura mortal' ('Maze Runner: The Death Cure')

¿Cuándo se estrena? 26 de enero.

¿Quién dirige? Wes Ball.

¿Quiénes son sus protagonistas? Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Barry Pepper, Giancarlo Esposito, Walton Goggins...

¿Por qué hay que verla? Es el final de la trilogía basada en los libros de James Dashner así que es un estreno imprescindible para los fans de la saga.

'Sin amor' ('Nelyubov')

¿Cuándo se estrena? 26 de enero.

¿Quién dirige? Andrey Zvyagintsev.

¿Quiénes son sus protagonistas? Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keishs...

¿Por qué hay que verla? El director de 'Elena' y 'Leviatán' vuelve con otro trabajo muy aplaudido en festivales (ganó el premio del jurado en Cannes) que ha logrado entrar en la lista de 9 finalistas al Óscar de mejor película de habla no inglesa. Opta al Globo de Oro en la misma categoría.

FEBRERO

'El hilo invisible' ('Phantom Thread')

¿Cuándo se estrena? 2 de febrero.

¿Quién dirige? Paul Thomas Anderson.

¿Quiénes son sus protagonistas? Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Jane Perry, Richard Graham...

¿Por qué hay que verla? Es la nueva colaboración de P.T. Anderson con Daniel Day-Lewis tras la fascinante 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') y también la última película del actor, que ha decidido retirarse. Hablamos de una cita ineludible para cualquier amante del séptimo arte.

'Cincuenta sombras liberadas' ('Fifty Shades Freed')

¿Cuándo se estrena? 9 de enero.

¿Quién dirige? James Foley.

¿Quiénes son sus protagonistas? Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Luke Grimes...

¿Por qué hay que verla? Como en el caso de 'El corredor del laberinto', estamos ante el final de una trilogía basada en un éxito literario con su propia legión de fans. No tocaría esta cosa ni con un palo pero sus seguidores deben estar muy emocionados por el estreno.

'15:17 Tren a París' ('The 15:17 to Paris')

¿Cuándo se estrena? 9 de febrero.

¿Quién dirige? Clint Eastwood.

¿Quiénes son sus protagonistas? Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer...

¿Por qué hay que verla? Porque es de Eastwood, básicamente. Y puede que no volvamos a ver otra gran película suya pero sigue siendo mejor cineasta que muchos de los realizadores actuales. Sólo espero que no sea tan propagandística como 'El francotirador' ('American Sniper')...

'The Florida Project'

¿Cuándo se estrena? 9 de febrero.

¿Quién dirige? Sean Baker.

¿Quiénes son sus protagonistas? Willem Dafoe, Caleb Landry Jones, Macon Blair, Sandy Kane, Karren Karagulian...

¿Por qué hay que verla? Otro estreno que llega precedido de excelentes comentarios, es uno de los títulos favoritos de la crítica pero, a diferencia de esos lentos y crudos dramas que sólo gustan en festivales, este film también está cautivando al público. Se comenta que Dafoe tiene muchas opciones de lograr su primer Óscar.

'Black Panther'

¿Cuándo se estrena? 16 de febrero.

¿Quién dirige? Ryan Coogler.

¿Quiénes son sus protagonistas? Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker...

¿Por qué hay que verla? Promete ser un gran espectáculo y una aventura diferente a las que ha producido Marvel hasta ahora. El tráiler, el director ('Creed') y el reparto invitan al optimismo.

'La forma del agua' ('The Shape of Water')

¿Cuándo se estrena? 16 de febrero.

¿Quién dirige? Guillermo del Toro.

¿Quiénes son sus protagonistas? Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg...

¿Por qué hay que verla? Ganó el León de Oro en Venecia y es la película más nominada en los Globos de Oro (7 nominaciones). Del Toro afirma que es su mejor película.

'Yo, Tonya' ('I, Tonya')

¿Cuándo se estrena? 23 de febrero.

¿Quién dirige? Craig Gillespie.

¿Quiénes son sus protagonistas? Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Bobby Cannavale, Caitlin Carver...

¿Por qué hay que verla? Robbie está recibiendo muchos aplausos por su transformación en esta comedia negra (basada en una escandalosa historia real) y se considera una de las favoritas para el Óscar a mejor actriz protagonista.

'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World')

¿Cuándo se estrena? 23 de febrero.

¿Quién dirige? Ridley Scott.

¿Quiénes son sus protagonistas? Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Timothy Hutton, Romain Duris, Charlie Plummer...

¿Por qué hay que verla? La firma de Scott es suficiente motivo para verla aunque la polémica sustitución de Kevin Spacey por Plummer añade un punto extra de curiosidad por comprobar cómo ha quedado el film. Lamentablemente, nunca podremos compararlo con el primer montaje.

'Aniquilación' ('Annihilation')

¿Cuándo se estrena? 23 de febrero.

¿Quién dirige? Alex Gardland.

¿Quiénes son sus protagonistas? Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson...

¿Por qué hay que verla? Es la segunda película de Gardland tras la sorprendente 'Ex Machina', tiene a Portman, un tráiler alucinante... No hay ninguna razón para no verla.

MARZO

'El gorrión rojo' ('Red Sparrow')

¿Cuándo se estrena? 2 de marzo.

¿Quién dirige? Francis Lawrence.

¿Quiénes son sus protagonistas? Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts...

¿Por qué hay que verla? Promete ser un apasionante thriller para adultos, más oscuro, violento y sexual de lo habitual en Hollywood. El reparto es muy interesante.

'Loving Pablo'

¿Cuándo se estrena? 9 de marzo.

¿Quién dirige? Fernando Léon de Aranoa.

¿Quiénes son sus protagonistas? Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo, David Ojalvo...

¿Por qué hay que verla? Por la firma del realizador y la pareja Bardem-Cruz. El film no está gustando a los críticos aunque hay quien elogia la interpretación de Bardem como Pablo Escobar.

'María Magdalena' ('Mary Magdalene')

¿Cuándo se estrena? 16 de marzo.

¿Quién dirige? Garth Davis.

¿Quiénes son sus protagonistas? Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira Haas...

¿Por qué hay que verla? Al margen de la temática religiosa que, seguro, interesará a mucha gente, ahora mismo hay unos pocos actores que por sí solos justifican el pago de la entrada. Phoenix es uno de ellos. Da igual en qué película esté, observar su trabajo es ya un placer. Si además le acompañan intérpretes como Mara y Ejiofor, que suelen aportar matices y verosimilitud a sus personajes, el plato resulta ya más que apetecible.

'Tomb Raider'

¿Cuándo se estrena? 16 de marzo.

¿Quién dirige? Roar Uthaug.

¿Quiénes son sus protagonistas? Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas, Nick Frost...

¿Por qué hay que verla? Es de suponer que servirá para satisfacer la habitual demanda de entretenimiento semanal de la mayoría de espectadores pero también debería conquistar a los fans de la saga de videojuegos. Además, hay cierto morbo por comparar esta versión con la que protagonizó Angelina Jolie.

'La muerte de Stalin' ('The Death of Stalin')

¿Cuándo se estrena? 16 de marzo.

¿Quién dirige? Armando Iannucci.

¿Quiénes son sus protagonistas? Steve Buscemi, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Paddy Considine, Jeffrey Tambor, Michael Palin...

¿Por qué hay que verla? Es la nueva película del director de 'In the Loop' y creador de 'Veep'; las risas están aseguradas. Además, ¡qué buen reparto!

'Pacific Rim: Insurrección' ('Pacific Rim: Uprising')

¿Cuándo se estrena? 23 de marzo.

¿Quién dirige? Steven S. DeKnight.

¿Quiénes son sus protagonistas? John Boyega, Scott Eastwood, Charlie Day, Rinko Kikuchi, Burn Gorman...

¿Por qué hay que verla? Promete un gran espectáculo para los amantes del género fantástico. Parece distinta a la primera entrega, dirigida por Del Toro, más cercana al tono de 'Transformers', espero que sólo sea por algunos planos del tráiler.

'Ready Player One'

¿Cuándo se estrena? 28 de marzo.

¿Quién dirige? Steven Spielberg.

¿Quiénes son sus protagonistas? Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg...

¿Por qué hay que verla? Es el regreso de Spielberg a la ciencia-ficción desde el remake —o la readaptación— de 'La guerra de los mundos' ('War of the Worlds', 2005). El cineasta ha eliminado las referencias a sus películas incluidas en la novela original de Ernest Cline, pero el trailer deja claro que hay suficientes guiños para enamorar al público más nostálgico.

¿Cuáles de estos estrenos están en tu lista de imprescindibles? ¿Añadirías alguno más que no aparece mencionado aquí? No dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios.